ORPEA : nouveau semestre solide

Orpea a réalisé au premier semestre 2019 un résultat net part du groupe de 120,1 millions d'euros, en hausse de 11,6 %, soit un rythme supérieur à la progression du chiffre d’affaires. Le résultat opérationnel courant ressort à 218,8 millions (+8,4 %). L’Ebitdar (Ebitda avant loyers) progresse de 9% à 479,7 millions, soit une marge de 26,1 %. Hors acquisition d’Allerzorg, la marge progresse de 10 points de base et s’établit à 26,3 %, malgré un rythme d’ouvertures et de structuration du groupe toujours très soutenu.Avec ses 600 infirmiers, Allerzorg, spécialisé dans les soins à domicile, constitue un bon exemple d'investissement nécessaire pour préparer le développement futur d'Orpea aux Pays-Bas, souligne la société dans son communiqué.Le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 9,6 % à 1,8406 milliard, soutenu par une croissance organique solide de 4,7 % et par la dynamique d'acquisitions à l'international, notamment aux Pays-Bas avec Dagelijks Leven (consolidé au 1er juillet 2018), September et Allerzorg aux Pays-Bas et Axion en Allemagne consolidés au 1er semestre 2019.Orpea a par ailleurs annoncé le rachat de Sinoué, le groupe de cliniques psychiatriques premium.Pour 2019, le groupe confirme son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 3,7 milliards d'euros (+8,2 % par rapport à 2018), une rentabilité solide et un programme de cessions immobilières de 250 millions.