ORPEA : plus optimiste sur son chiffre d'affaires après un troisième trimestre dynamique

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre d’Orpea s’inscrit dans la lignée des trimestres précédents, avec une forte progression de 9,1% à 944 millions d’euros. Cette performance résulte d’une accélération de la croissance organique qui s’établit à +4,9% sur le trimestre (contre +4,7% au 1er et au 2ème trimestre) et de la contribution des acquisitions sélectives en Allemagne et aux Pays-Bas." L'accélération de la croissance organique s'explique par la bonne performance des établissements historiques et par la montée en puissance des établissements ouverts ces deux dernières années qui bénéficient d'un positionnement plus premium ", a commenté le spécialiste de la dépendance." Fort d'une croissance organique plus soutenue qu'attendue, le groupe relève son objectif de chiffre d'affaires sur l'exercice 2019, à 3,735 milliards d'euros (contre 3,7 milliards d'euros précédemment), soit une croissance de 9,2% par rapport à 2018. Cette progression soutenue (+315 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel) s'accompagnera d'une rentabilité solide " a indiqué Yves Le Masne, Directeur Général d'Orpea,