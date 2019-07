23 juillet (Reuters) - Orpea a annoncé mardi dans un communiqué :

* UN CA DE 1.840 MLNS D'EUROS AU S1 2019 (+9,6%), AVEC UN CROISSANCE ORGANIQUE DE 4,7%.

* ORPEA CONFIRME SES OBJECTIFS 2019.

* LE GROUPE VISE TOUJOURS UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL SUPÉRIEUR À 3.700 MILLIONS D'EUROS (+8,2%) AVEC UNE "RENTABILITÉ SOLIDE" ET UN "DÉVELOPPEMENT TOUJOURS TRÈS ACTIF".

* ORPEA OUVRIRA PLUS DE 1.500 LITS SUR LE SECOND SEMESTRE. (Benjamin Mallet)