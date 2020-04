Orpea : Par solidarité avec l'ensemble de ses parties prenantes, ORPEA décide, exceptionnellement, de ne pas proposer de distribution de dividende 2019

Regulatory News:

A l’initiative de la Direction générale, le Conseil d’administration du Groupe ORPEA (Paris:ORP) du 23 avril 2020 a décidé, exceptionnellement, de ne pas proposer de distribution de dividende au titre de l’exercice 2019, dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19.

ORPEA, qui procède à une distribution continue et croissante du dividende depuis 2008, est un acteur engagé de la santé publique dans la lutte actuelle contre le Covid-19. Le Groupe souhaite ainsi marquer sa solidarité avec toutes ses parties prenantes : résidents, familles et patients, salariés, partenaires financiers, ainsi que les pouvoirs publics et les Autorités de Tutelle.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires T1 2020

5 mai 2020 après la clôture du marché

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 1 014 établissements pour 104 234 lits (dont 20 932 lits en construction) dans 22 pays, répartis sur 5 clusters :

- France Benelux : 509 établissements / 45 068 lits (dont 4 752 en construction)

- Europe Centrale : 249 établissements / 26 491 lits (dont 4 885 en construction)

- Europe de l’Est : 136 établissements / 14 621 lits (dont 3 647 en construction)

- Péninsule ibérique / Latam : 119 établissements / 17 914 lits (dont 7 648 en construction)

- Autre pays : 1 établissement / 140 lits

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200423006011/fr/