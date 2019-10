Orpea : bien orienté sur des propos d'analyste

04/10/2019 | 11:07

Orpea prend 1,5% avec le soutien d'Oddo BHF, qui réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 115 euros sur 'l'opérateur leader de la dépendance (par sa taille et sa couverture géographique) et la première foncière de santé européenne'.



'Certains pourraient même y voir une quasi valeur de luxe (avec la premiumisation de son parc) dont le taux de croissance des résultats devrait encore avoisiner les 12% par an d'ici à 2023', ajoute l'analyste.



Il souligne notamment que 'malgré l'inflation salariale observée dans certains pays, et l'effet de ramp-up de plusieurs clusters, à l'international, le groupe montre une capacité à faire progresser ses marges, de façon durable'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.