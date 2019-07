Orpea : confirme ses objectifs 2019 après la hausse de 9,6% de son CA au 1er semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a confirmé mardi ses objectifs 2019 alors que son chiffre d'affaires a progressé de 9,6% au premier semestre, grâce notamment à l'accélération de sa croissance organique.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires d'Orpea est ressorti à 1,84 milliard d'euros, enregistrant une croissance organique de 4,7%.

Pour le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires est ressorti à 930,3 millions d'euros, contre 846,9 millions pour la période correspondante de 2018. Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 913 millions d'euros au deuxième trimestre 2019.

"Cette forte progression résulte d'une croissance organique de 4,7%, plus forte qu'attendue, solide dans toutes les zones, et d'acquisitions sélectives, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne", a expliqué Orpea dans un communiqué.

Pour l'ensemble de l'exercice 2019, Orpea a confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros, soit une hausse de plus de 8,2%, accompagné d'une "rentabilité solide". Le groupe ouvrira "plus de 1.500 lits sur le second semestre", a indiqué le directeur général d'Orpea, Yves Le Masne, cité dans le communiqué.

Le groupe Orpea prévoit de publier ses résultats complets du premier semestre le 24 septembre.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: ECH

(Eric Chalmet a contribué à cet article)

