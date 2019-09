Orpea : confirme ses objectifs 2019 après un nouveau semestre de croissance rentable

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a confirmé mardi ses objectifs 2019 de chiffre d'affaires supérieur à 3,7 milliards d'euros et d'une "profitabilité solide" après avoir poursuivi sa croissance rentable au premier semestre 2019.

Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a dégagé un bénéfice net de 120,1 millions d'euros sur la période, contre 107,6 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat brut d'exploitation avant loyers (Ebitdar) a atteint 479,7 millions d'euros, contre 440,2 millions d'euros au premier semestre 2018.

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 218,8 millions d'euros, en hausse de 8,4% après amortissements et provisions de 98,8 millions d'euros reflétant la hausse du patrimoine immobilier.

Déjà publié, le chiffre d'affaires a progressé de 9,6% sur la période, à 1,84 milliard d'euros, dont une croissance organique de 4,7%, grâce à une accélération de l'activité au deuxième trimestre avec une croissance du chiffre d'affaires de 9,8%.

"Sur 3 ans, avec un développement record de plus de 25.000 lits supplémentaires et 7 nouveaux pays, Orpea a généré une croissance rentable forte : un chiffre d'affaires en hausse de 33%, un résultat net en progression de 59% et le renforcement de son patrimoine immobilier de 62% qui atteint désormais 6 milliards d'euros", a souligné Yves Le Masne, le directeur général d'Orpea, cité dans un communiqué.

Au cours du premier semestre, Orpea a poursuivi sa stratégie de détention des actifs immobiliers les mieux localisés, notamment à Zurich, Varsovie ou encore Montevideo, en Uruguay. Le groupe détient désormais 48% du nombre de ses immeubles contre 47% à fin 2018, soit un niveau proche de son objectif de 50%.

Au 30 juin 2019, la valeur du patrimoine immobilier de la société s'élève à 5,96 milliards d'euros, en progression de 12% sur un an.

La dette financière nette de l'entreprise s'établit à 5,37 milliards d'euros au 30 juin 2019, comparée à 5,02 milliards d'euros au 31 décembre 2018.

