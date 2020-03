Orpea : confirme ses perspectives de croissance 2020 après de solides résultats en 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a publié mardi des résultats en nette hausse en 2019 et annoncé l'acquisition en Irlande du groupe TLC.

Le groupe, qui est déjà présent en France, au Benelux, en Europe centrale, en Europe de l'Est, dans la péninsule ibérique, en Amérique latine et en Chine, a acquis 100% du capital de TLC, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros en 2019 avec une rentabilité en ligne avec celle d'Orpea.

En 2019, le leader français de la prise en charge de la dépendance a dégagé un résultat net part du groupe de 246 millions d'euros, en hausse de 11,6%. Le résultat brut d'exploitation avant loyers a atteint 982,5 millions d'euros, contre 912 millions d'euros en 2018 et le résultat opérationnel courant s'est élevé à 453 millions contre 220 millions.

Déjà publié, le chiffre d'affaires a progressé de 9,4%, à 3,74 milliards d'euros en 2019, et de 4,7% à périmètre et taux de change constants.

Selon le consensus établi FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 248 millions d'euros et sur un résultat opérationnel de 458 millions d'euros en 2019.

Pour 2020, Orpea a confirmé tabler sur une progresssion de 8% de son chiffre d'affaires, à 4,04 milliards d'euros, un montant déjà "sécurisé" grâce à la contribution des acquisitions ciblées réalisées et des nouvelles créations d'établissements. "Sur 12 mois, le réseau d'Orpea a enregistré une progression de 7.657 lits supplémentaires", soit une hausse de 12%, a souligné l'entreprise.

Concernant le virus Covid-19, le groupe a indiqué avoir utilisé son expertise ainsi que son expérience dans son établissement en Chine, pour se préparer et anticiper l'arrivée du virus. "A ce jour, l'ensemble de ces mesures permet de limiter l'entrée du virus, avec un nombre de cas qui est limité", a ainsi indiqué l'entreprise dans un communiqué.

La dette financière nette de la société s'établissait à 5,54 milliards d'euros au 31 décembre 2019, comparée à 5,02 milliards d'euros un an plus tôt, soit une progression jugée "modérée" par le groupe "au regard du niveau d'investissement tant en immobilier et en exploitation qu'en prises de participation".

Orpea a par ailleurs annoncé que son conseil d'administration proposerait lors de l'assemblée générale du 23 juin prochain le versement d'un dividende de 1,3 euro par action au titre de l'exercice écoulé, contre 1,2 euro en 2018.

