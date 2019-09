Orpea : confirme son objectif de CA sur 2019

24/09/2019 | 18:13

Le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de +9,6% à 1 840,6 ME au 1er semestre 2019, soutenu par une croissance organique solide de +4,7% et par la dynamique d'acquisitions à l'international.



L'EBITDAR (EBITDA avant loyers) progresse de +9,0% à 479,7 ME, soit une marge de 26,1%. Hors acquisition d'Allerzorg, la marge progresse de 10 points de base et s'établit à 26,3%.



Le Résultat Opérationnel Courant ressort à 218,8 ME (+8,4%) après amortissements et provisions de 98,8 ME (+12,6%) reflétant la hausse du patrimoine immobilier. Le résultat net part du Groupe s'élève à 120,1 ME, en hausse de +11,6%.



“ Pour 2019, le Groupe confirme son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 3 700 ME (+8,2% par rapport à 2018), une rentabilité solide et un programme de cessions immobilières de 250 ME” indique le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.