Orpea : confirme son objectif de chiffre d'affaires 2018

26/09/2018 | 08:13

Le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de +10,0% à 1 679 ME au 1er semestre 2018, soutenu par une croissance organique solide de +5,2% ainsi que par la contribution des acquisitions, notamment en Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas.



L'EBITDA est en hausse de +11,9% à 289,6 ME, soit une marge de 17,2% du chiffre d'affaires, en hausse de 20 points de base par rapport au 1er semestre 2017. Le résultat net consolidé part du Groupe s'élève à 107,6 ME, en hausse de +11,9%.



Au 30 juin 2018, le patrimoine atteint ainsi une valeur globale de 5 344 ME, pour une surface construite de 1 947 000 m2, soit une progression de plus de 300 ME sur 6 mois.



' Orpea confirme, avec confiance, son objectif de chiffre d'affaires de plus de 3 400 ME pour 2018 (+8,3% par rapport à 2017) et une marge d'EBITDA supérieure ou égale à celle de 2017. Cette dynamique de croissance rentable se poursuivra sur les prochaines années, une grande partie étant d'ores et déjà sécurisée tant par son réservoir de croissance de plus de 13 000 lits en construction que par ses perspectives d'acquisitions ciblées. ' a déclaré Yves Le Masne, Directeur Général d'Orpea.



