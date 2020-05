Orpea : hausse de 7,8% du chiffre d'affaires trimestriel

05/05/2020 | 18:16

Le chiffre d'affaires s'établit à 980,9 ME au 1er trimestre 2020, en croissance de +7,8%. Cette hausse résulte à 50% d'une croissance organique solide à 3,9% et à 50% de la contribution des acquisitions notamment en Irlande, ainsi qu'au Portugal et en Amérique latine.



La pandémie de Covid-19 a commencé à impacter l'activité sur les 10 derniers jours du 1er trimestre, ainsi que sur le 2nd trimestre.



' Depuis le 17 mars dernier, date de publication des résultats 2019, la pandémie de Covid-19 s'est considérablement accélérée, impactant l'activité du Groupe dans certaines régions. C'est pourquoi Orpea a décidé de suspendre, temporairement, ses objectifs financiers 2020. Toutefois, le Groupe demeure confiant à moyen et long terme ' indique le groupe.



La capacité financière d'Orpea atteint désormais près d'un milliard d'euros grâce à sa trésorerie et des lignes de crédit disponibles.



