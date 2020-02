Orpea : hausse de 9,4% du chiffre d'affaires en 2019

11/02/2020 | 18:28

Le chiffre d'affaires atteint 3 740 ME en 2019, soit une croissance de +9,4%, représentant 320 ME de chiffre d'affaires additionnel. Ce chiffre est supérieur à l'objectif de 3 700 ME annoncé initialement.



' Cette progression du chiffre d'affaires s'accompagnera d'une rentabilité solide ' indique le groupe.



En 2020, Orpea ouvrira 3 000 lits, soit une trentaine d'établissements et des extensions. Ces nouveaux établissements seront localisés à 85% à l'international, dans une dizaine de pays, au sein de zones à fort pouvoir d'achat.



Le groupe annonce avec confiance, un chiffre d'affaires d'ores et déjà sécurisé de 4 040 ME pour l'année 2020 (+8% vs 2019).



' Le Groupe continuera de développer son réservoir de croissance et d'étudier des opérations de croissance externes dans les pays déjà opérationnels et dans de nouveaux pays en vue de poursuivre sa dynamique de croissance '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.