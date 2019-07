Orpea : hausse de +9,6% du chiffre d'affaires au 1er semestre

23/07/2019 | 18:17

La croissance du chiffre d'affaires est de +9,8% à 930,3 ME au 2ème trimestre 2019 par rapport au 2ème trimestre 2018.



' Cette forte progression résulte d'une croissance organique de 4,7 %, plus forte qu'attendue, solide dans toutes les zones, et d'acquisitions sélectives, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne ' indique le groupe.



Sur le premier semestre, Orpea réalise un chiffre d'affaires de 1 840,2 ME, en hausse de +9,6%.



