Orpea : poursuivra ses développements en 2020 après une croissance de 9,4% en 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse 9,4% en 2019, supérieur à son objectif initial, et indiqué tabler sur une progression de 8% en 2020.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 3,74 milliards d'euros en 2019, en progression de 9,4% en données publiées et de 4,7% à périmètre et taux de change constants.

Au quatrième trimestre, ses revenus ont atteint 956 millions d'euros, soit une hausse de 9,4% en données publiées et de 4,7% en organique.

Cette hausse résulte à la fois des acquisitions ciblées et de "l'excellente performance des établissements matures" associée à "la montée en puissance des établissements ouverts sur les deux dernières années" et à "l'ouverture de 1.850 lits, issus de constructions, sur l'année", a indiqué Orpea.

"En seulement 3 ans, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de près d'un milliard d'euros, dont plus de 50% par croissance organique. Cette performance résulte de la stratégie de long terme mise en place, axée sur la montée en gamme du réseau et sur des développements sélectifs internes et externes", a commenté Yves Le Masne, le directeur général, cité dans le communiqué du groupe.

Selon le consensus établi FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires de 952 millions d'euros au quatrième trimestre et de 3,74 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année écoulée.

Le groupe avait relevé en novembre dernier son objectif de chiffre d'affaires sur l'exercice 2019, à 3,735 milliards d'euros, contre 3,7 milliards d'euros précédemment, soit une croissance de 9,2% par rapport à 2018.

Pour 2020, l'entreprise a d'ores et déjà "sécurisé" un chiffre d'affaires de 4,04 milliards d'euros, en hausse de 8%, grâce à "la contribution des acquisitions annoncées combinée à une croissance organique qui restera dynamique".

Par ailleurs, "le groupe continuera de développer son réservoir de croissance et d'étudier des opérations de croissance externes dans les pays déjà opérationnels et dans de nouveaux pays en vue de poursuivre sa dynamique de croissance", a précisé Orpea.

