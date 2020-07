Orpea : prévoit un retour à la normale d'ici la fin de l'année après un T2 quasi stable

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a annoncé mardi prévoir "le retour à une activité normative sur la quasi-totalité de ses sites d'ici la fin de l'année" après une bonne résistance de son activité à la crise du Covid-19 au premier semestre.

"Orpea enregistre actuellement un rebond plus fort qu'anticipé des taux d'occupation de ses établissements, notamment dans les cliniques", a précisé le groupe dans un communiqué, sans toutefois se fixer de nouveaux objectifs pour 2020.

La société avait suspendu en mai ses précédents objectifs pour l'année en cours afin de tenir compte de l'impact de la pandémie de coronavirus.

Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d'affaires d'Orpea est demeuré quasiment stable, à 923,2 millions d'euros, en recul limité de 0,8% par rapport à la même période de 2019.

"L'activité des établissements sanitaires (cliniques SSR et psychiatriques) a été plus particulièrement pénalisée sur le trimestre avec des fermetures totales en Autriche, et un fort ralentissement en France et en Allemagne lié à l'arrêt brutal de la chirurgie", a cependant indiqué le groupe.

Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires a progressé de 3,5%, à 1,9 milliard d'euros, grâce à "la contribution des acquisitions notamment en Irlande, en Amérique Latine et en France, et un repli limité de la croissance organique de 0,9%", a précisé l'entreprise.

Poursuivant sa politique d'acquisition, Orpea a annoncé mardi l'acquisition de 9 établissements du groupe de cliniques psychiatriques Clinipsy. La société a expliqué que l'opération lui permettait "de renforcer son réseau et son expertise en santé mentale en France et de bénéficier d'un important réservoir de croissance avec les lits et extensions à ouvrir".

Par ailleurs, "Orpea déploie comme prévu sa stratégie immobilière de détention de 50% de son patrimoine, avec la cession de 145 millions d'euros d'immobilier à la foncière européenne Icade", a déclaré Yves Le Masne, directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: TVA

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ORPEA:

https://www.orpea-corp.com/communiques-menu/2020

Agefi-Dow Jones The financial newswire