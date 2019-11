Orpea : relève son objectif de chiffre d'affaires pour 2019 après un bon 3e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a relevé mardi son objectif de chiffre d'affaires pour 2019, après avoir enregistré une croissance soutenue dans ses principaux pays d'implantation au troisième trimestre.

Pour l'ensemble de l'exercice 2019, le groupe vise désormais un chiffre d'affaires de 3,735 milliards d'euros, en hausse de 9,2%, contre un chiffre d'affaires supérieur à 3,7 milliards d'euros et une hausse de 8,2% anticipés précédemment.

"Orpea affiche une confiance plus forte que jamais dans sa dynamique de croissance rentable, grâce à son organisation optimisée en clusters géographiques lui offrant de très nombreuses opportunités de développements organiques et externes pour les cinq à 10 prochaines années", a ajouté le groupe dans un communiqué.

Au cours du trimestre clos fin septembre, le chiffre d'affaires d'Orpea a atteint 944 millions d'euros, en hausse de 9,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

La croissance organique s'est établie à 4,9%, après 4,7% au premier semestre. Cette accélération s'explique par la bonne performance des établissements historiques et par la montée en puissance des établissements ouverts ces deux dernières années qui bénéficient d'un positionnement plus haut de gamme, a précisé Orpea.

Dans le détail, les revenus ont progressé de 8,5% en France, de 11% en Europe centrale, de 7,2% en Europe de l'Est et de 11,1% dans la péninsule ibérique et en Amérique latine, en données publiées.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 939 millions d'euros au troisième trimestre.

