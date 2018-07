Orpea : vise un chiffre d'affaires 2018 supérieur à 3 400 ME

24/07/2018 | 18:28

Le Groupe annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du 1er semestre 2018, clos le 30 juin dernier. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 1 678,9 ME sur cette période, en croissance de +10% (+5,2% en croissance organique).



Sur le 2ème trimestre, le chiffre d'affaires est en hausse de 9,4% à 846,8 ME (+5,1% en croissance organique).



' Le Groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires supérieur à 3 400 ME, une marge d'EBITDA supérieure ou égale à celle de 2017, ainsi que de nouveaux développements externes et organiques. ' a déclaré Yves Le Masne, Directeur Général d'Orpea.



