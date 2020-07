Solide résistance du chiffre d'affaires au S1 2020 : +3,5% à 1 904 M

1 La croissance organique du chiffre d'affaires du Groupe intègre : 1. La variation du chiffre d'affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l'évolution de leurs taux d'occupation et des prix de journée ; 2. La variation du chiffre d'affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1 ; 3. Le chiffre d'affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du chiffre d'affaires des établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1.

Composition des clusters : France Benelux (France, Belgique, Pays-Bas, Irlande), Europe centrale (Allemagne, Italie et Suisse), Europe de l'Est (Autriche, Pologne, Rép. Tchèque, Slovénie, Lettonie), Péninsule Ibérique et Latam (Espagne, Portugal, Brésil, Uruguay, Mexique), Autres pays (Chine).

Le Groupe ORPEA, leader mondial de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du 1er semestre 2020, clos le 30 juin dernier, et l'acquisition de 9 établissements de psychiatrie auprès de CLINIPSY, acteur de référence de la santé mentale en France.

La fin du 1er trimestre et l'ensemble du 2ème trimestre ont été marqués par la pandémie de la Covid-19 qui a fortement impacté l'ensemble de l'économie mondiale ainsi que le fonctionnement des établissements de santé. Dans ce contexte exceptionnel, grâce à la mobilisation remarquable de ses 65 000 collaborateurs pour protéger ses résidents et patients, ORPEA est parvenu à limiter l'impact de cette crise avec un chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2020 quasiment stable par rapport à 2019 (-0,8%). L'activité des établissements sanitaires (cliniques SSR et psychiatriques) a été plus particulièrement pénalisée sur le trimestre avec des fermetures totales en Autriche, et un fort ralentissement en France et en Allemagne lié à l'arrêt brutal de la chirurgie. La croissance organique du 2ème trimestre, hors fermeture des cliniques autrichiennes, s'établit d'ailleurs à -4,3%.

Sur le semestre, ORPEA réussit à réaliser une croissance de son chiffre d'affaires de +3,5%, avec la contribution des acquisitions notamment en Irlande, en Amérique Latine et en France, et un repli limité de la croissance organique de 0,9%. Le cluster France Benelux est en croissance de +4% sur le semestre, sans prendre en compte les garanties de financement Assurance Maladie des cliniques en France estimées

10 M€ sur la période. La zone Europe Centrale démontre également sa résilience et progresse de +5,4% sur la période. Le repli de la zone Europe de l'Est s'explique exclusivement par la fermeture des cliniques

SSR en Autriche. Enfin, la zone péninsule ibérique Latam réalise un chiffre d'affaires identique au 1 er semestre 2019 bien que Madrid et Barcelone aient été particulièrement impactées par la Covid-19.

Suivi attentif de l'évolution de la Covid-19 et remontée rapide des taux d'occupation

L'ensemble des équipes et des moyens du Groupe restent mobilisés dans la gestion de la pandémie de la Covid-19, dans le contexte de déconfinement progressif pour un retour à un fonctionnement normalisé. Les visites des familles sont désormais autorisées, dans le respect des mesures barrières telles que le port du masque pour les visiteurs. De plus, le Groupe dispose de stocks d'équipements de protection individuelle et de tests conséquents.

Depuis mi-juin, l'activité de l'ensemble des établissements a significativement repris :

dans les cliniques de Soins de Suite et Réadaptation et les cliniques psychiatriques, la remontée des taux d'occupation est plus rapide que prévu, puisque les taux d'occupation ont quasiment retrouvé leur niveau d'avant Covid-19 en seulement deux mois ;

Covid-19 en seulement deux mois ; dans les maisons de retraite, la dynamique de nouvelles admissions est également solide et les taux d'occupation de la plupart des pays devraient retrouver leur niveau d'avant Covid-19 d'ici la fin de l'année 2020.

Renforcement de l'offre en santé mentale en France avec l'acquisition de 9 établissements

Clinipsy est un groupe indépendant privé de cliniques psychiatriques, créé en 2009, à l'initiative des Docteurs Frédéric Lefebvre et Laurent Morasz.

En 12 ans, le Groupe est devenu un acteur de référence de la santé mentale en France, doté d'une expertise de pointe en matière de créations d'établissements, d'innovation, de recherche et de partenariats publics-privés engagés.

ORPEA acquiert ainsi 9 établissements représentant 907 lits et places dont environ 50% ouverts récemment ou à ouvrir dans les prochaines années. Les établissements sont tous très récents (5 ans d'âge moyen), principalement situés dans des grandes villes du Nord et de l'Est de la France, présents sur des territoires nécessitant un renforcement de l'offre de soins.

Cette opération s'inscrit dans une stratégie de repositionnement du groupe Clinipsy qui souhaite se recentrer sur des projets spécifiques et innovants. Dans ce cadre, le Docteur Morasz a privilégié le groupe ORPEA/CLINEA pour gérer les établissements qu'il a créés avec le Docteur Lefebvre.

Cette acquisition permet à ORPEA de renforcer son réseau et son expertise en santé mentale en France et de bénéficier d'un important réservoir de croissance avec les lits et extensions à ouvrir.

En 2019, les 9 établissements de Clinipsy, qui seront consolidés à compter du 1er juillet 2020, ont généré un chiffre d'affaires de près de 40 M€.

