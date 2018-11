Orpea : Oddo reste à l'achat après les trimestriels

06/11/2018 | 11:15

Le groupe a annoncé hier ses chiffres sur le 3ème trimestre 2018 et l'acquisition d'Axion. Suite à ces annonces, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 134 E.



Les revenus ont atteint 865 ME au 3ème trimestre, en croissance de 8,5% (5% en organique).Sur 9 mois, le chiffre d'affaires atteint 2 545 ME, en hausse de 9,6% (organique : +5,1%).



' Nous soulignerons 3 points :1- Le T3 ressort en phase avec notre attente (864 MEe) et celle du consensus (860 MEe), il est surtout marqué, par i/ un organique qui demeure à +5%, ii/ un mix sain entre croissance externe (40% de la croissance / Woonzorgnet et Dagelijks Leven aux Pays-Bas, et Inoges en Allemagne) et interne (60% / ramp-up des ouvertures), iii/ un maintien voire léger ralentissement (effets de base) par rapport au S1 (+10% et +5,2% lfl) grâce à la fluidité des ouvertures et des dates de consolidation des cibles ' indique Oddo.



' 2- Axion a généré en 2017 un CA 30 ME (soit <1% du CA consolidé d'Orpéa) avec un niveau de rentabilité qui sera, selon la société, 'relutif sur les marges de la zone géographique Europe centrale '.



' 3- De facto, nous comprenons que la guidance 2018 (CA: 3 400 ME) constitue une borne basse et il est possible que les attentes 2019 du consensus s'ajustent légèrement à la hausse (de 1 ou 2%) ' rajoute Oddo.



