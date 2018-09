Orpea : Portzamparc toujours positif après les semestriels

26/09/2018 | 10:12

Spécialiste des petites et moyennes capitalisations parisiennes, Portzamparc salue ce matin les comptes semestriels publiés par Orpea la veille. Toujours à l'achat sur le spécialiste de la gestion de la dépendance, les analystes visent un objectif de cours de 138 euros.



Une note de recherche salue 'une publication parfaitement en ligne avec nos attentes et celles du consensus', malgré le tassement de la marge d'EBITDAR qui 'traduit la dilution des acquisitions et les développements dans les nouveaux pays'. La note souligne aussi des frais financiers 'contenus' malgré les investissements, et un coût de l'endettement en retrait.



'Plus que jamais, dans un contexte où les incertitudes économiques et commerciales dominent, le modèle économique d'Orpéa, fondé sur la détention de l'immobilier premium, un positionnement haut de gamme, une diversification géographique, et couplé à un secteur à la récurrence forte, ainsi qu'une politique proactive de gestion de la dette' justifie un conseil d'achat, estime Portzamparc.







