Orpéa SA : Le rebond arrive à son terme 12/06/2020 | 08:55 vente En cours

Cours d'entrée : 99.72€ | Objectif : 85€ | Stop : 107.5€ | Potentiel : 14.76% La valeur Orpéa SA a bénéficié dernièrement d'un regain d'intérêt pour revenir à proximité d'une zone de résistance correspondant à un premier objectif de rebond technique. La tendance de fond n'en demeure pas moins baissière.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 85 €. Points forts Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.7 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

Sous-secteur Maison de retraite Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ORPÉA SA -12.76% 7 332 AMVIS HOLDINGS, INC. -1.92% 701 CARETECH HOLDINGS PLC -12.81% 552 BROOKDALE SENIOR LIVING INC.. -59.83% 535 - ARVIDA GROUP LIMITED -23.44% 517 HUMANA AB (PUBL) -26.35% 258 JAPARA HEALTHCARE LIMITED -45.18% 100

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020

Données financières EUR USD CA 2020 3 915 M 4 434 M - Résultat net 2020 181 M 205 M - Dette nette 2020 8 066 M 9 134 M - PER 2020 35,2x Rendement 2020 1,23% Capitalisation 6 439 M 7 332 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 3,70x Nbr Employés 52 409 Flottant 94,9% Prochain événement sur ORPÉA SA 22/09/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 111,72 € Dernier Cours de Cloture 99,72 € Ecart / Objectif Haut 29,3% Ecart / Objectif Moyen 12,0% Ecart / Objectif Bas -18,8%

Dirigeants Nom Titre Yves François Marie Le Masne Chief Executive Officer & Director Philippe Charrier Chairman Jean-Claude Brdenk Chief Operating Officer Jean-Patrick Fortlacroix Independent Director Thierry Mabille de Poncheville Independent Director