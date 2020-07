Orsted A/S : Pression acheteuse 08/07/2020 | 11:56 achat En cours

Cours d'entrée : 818.2DKK | Objectif : 861DKK | Stop : 796DKK | Potentiel : 5.23% Une impulsion haussière a été observée dernièrement sur Orsted A/S. Cette configuration technique laisse supposer une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 861 DKK. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 685 DKK.

Points faibles L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ORSTED A/S 16.40% 51 051 NATIONAL GRID PLC -5.43% 39 447 SEMPRA ENERGY -22.26% 34 450 ELECTRICITÉ DE FRANCE -10.68% 31 043 ENGIE -21.49% 30 818 E.ON SE 7.78% 30 236 RWE AG 16.34% 22 098 PPL CORPORATION -27.87% 19 550 AMEREN -4.51% 18 107 CMS ENERGY CORPORATION -5.33% 17 027 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS .. -25.16% 13 492

Nathan Houtch © Zonebourse.com 2020

Données financières DKK USD EUR CA 2020 60 572 M 9 172 M 8 124 M Résultat net 2020 12 853 M 1 946 M 1 724 M Dette nette 2020 26 281 M 3 980 M 3 525 M PER 2020 25,9x Rendement 2020 1,41% Capitalisation 337 Mrd 51 051 M 45 166 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 5,99x Nbr Employés 6 608 Flottant 42,5% Prochain événement sur ORSTED A/S 12/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 734,53 DKK Dernier Cours de Cloture 802,00 DKK Ecart / Objectif Haut 12,2% Ecart / Objectif Moyen -8,41% Ecart / Objectif Bas -42,0% Dirigeants Nom Titre Henrik Poulsen Chief Executive Officer Thomas Thune Andersen Chairman Marianne Wiinholt Chief Financial Officer Hanne Sten Andersen Non-Independent Director Poul Dreyer Non-Independent Director