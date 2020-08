Oryzon Genomics : Invest Securities ajuste son objectif

03/08/2020 | 09:46

Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur mais ajuste son objectif de cours à 6,6 E (contre 7,3 E).



' Nous actualisons notre modèle en intégrant l'AK privée de 20mE permettant d'allonger la visibilité financière jusqu'au T1 23. Depuis notre dernier flash, le groupe a communiqué de nouveaux résultats cliniques encourageants sur ses 2 candidats, iademenstat et vafidemstat, respectivement dans le traitement de l'AML et de troubles psychiatriques ' indique le bureau d'analyses.



' Ces résultats, consistants avec ceux déjà connus, confirment le potentiel du pipeline mais n'entrainent pas, à ce stade, de modification de notre valorisation '.



