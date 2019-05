Oryzon Genomics : Invest Securities réitère son conseil

21/05/2019 | 10:35

Oryzon Genomics a annoncé le versement de 1,5 M$ de la Fondation Alzheimer's Drug Discovery (ADDF) en échange de titres de la société. Suite à cette information, Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 8,8 E.



' L'opération permettra d'aider au financement de l'étude de phase 2a, ETHERAL, évaluant vafidemstat chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ' indique Invest Securities.



' Le soutien continu du programme par l'ADDF envoie un signal positif selon nous. Par ailleurs, la société a publié ses résultats financiers du T1 19 le 13 mai 2019 ' rajoute le bureau d'analyses.



