Oryzon Genomics : résultats 'encourageants', apprécie Invest

19/06/2019 | 10:35

L'analyste Invest Securities confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre Oryzon Genomics, après des résultats préliminaires de son étude ALICE 'encourageants' selon le broker.



'La société a présenté les résultats préliminaires de l'étude ALICE de phase 2 à l'EHA19, qui incluait les résultats des 6 premiers patients. ALICE évalue son inhibiteur sélectif du LSD1, iadademstat, en association avec une chimiothérapie (azacitidine) chez des patients âgés atteints de Leucémie Aigüe Myéloblastique (LAM). Ces résultats préliminaires définissaient la dose recommandée d'iadademstat, montrant un profil d'innocuité gérable et une activité clinique encourageante du médicament', apprécie Invest Securities.



Ce dernier confirme ainsi son objectif de cours de 8,80 euros.





