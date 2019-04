OSE Immuno : Invest Securities confirme son conseil

08/04/2019 | 11:01

Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 8,7 E après la publication des résultats 2018 et la présentation des prochains catalyseurs.



Le bureau d'analyses souligne qu'en 2019, les programmes OSE-172 et OSE-127 devraient générer au total un paiement d'étape de 25 ME de Servier et de Boehringer Ingelheim.



' En début d'année, la société a également dévoilé une nouvelle plateforme, baptisée BiCKI, basée sur le réseau principal anti-PD-1 et susceptible de renforcer le portefeuille de la société en immuno-oncologie ' indique Invest Securities.



' De plus, OSE a présenté les premiers signes d'activité clinique de l'actif principal de la société, Tedopi, dans le NSCLC en troisième ligne au congrès de l'AACR19 ' rajoute le bureau d'études.



