Immunotherapeutics renforce la propriété industrielle de FR104, immunothérapie au stade de développement clinique de Phase 2, avec l'obtention d'un brevet délivré par l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC) protégeant le produit et ses applications thérapeutiques dans les maladies auto-immunes médiées par les lymphocytes T, dans les maladies inflammatoires chroniques et dans la transplantation.Par ailleurs, un accord de délivrance d'un brevet a été émis par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) protégeant l'utilisation du produit dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques médiées par les lymphocytes T.FR104 et ses applications thérapeutiques dans les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires chroniques et dans la transplantation sont aujourd'hui protégés par un brevet en Europe, au Japon, aux Etats-Unis et au Canada, ce qui consolide la protection intellectuelle et la valeur du produit." Ces nouvelles protections accordées par le Canada et les Etats-Unis consolident significativement la protection brevetaire internationale de FR104 et renforcent sa place de produit clé au sein de notre portefeuille dans les maladies auto-immunes. Après des résultats de phase 1 ayant montré une bonne tolérance clinique et biologique et des premiers signes d'efficacité clinique, FR104 est prêt à entrer en phase 2 clinique avec un fort potentiel de développement dans un certain nombre de maladies auto-immunes. Nous explorons les meilleures options pour continuer son développement, y compris des opportunités de partenariat mondial ", commente Alexis Peyroles, directeur général d'OSE Immunotherapeutics.