Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

OSE Immunotherapeutics a annoncé la publication de nouveaux résultats d’efficacité issus d’une étude préclinique évaluant FR104, un antagoniste de CD28, un récepteur qui contrôle les lymphocytes T effecteurs. Il s'agit d'un anticorps monovalent " pégylé " qui permet d’inhiber le récepteur CD28 de façon sélective pour des applications cliniques prévues dans des pathologies auto-immunes et dans la transplantation.L'étude vise à évaluer l'impact du FR104, utilisé en monothérapie ou en association avec l'immunosuppresseur rapamycine, sur l'activation des cellules T et la maladie du greffon contre l'hôte (GVHD) dans un modèle préclinique de greffe de moelle. Les résultats ont montré que FR104, utilisé seul ou association, contrôlait efficacement la GVHD, et que ce contrôle était supérieur à celui de CTLA4-Ig, antagoniste non sélectif de CD28.L'étude a été menée en collaboration avec l'Université de Nantes/Inserm, l'Université Emory d'Atlanta, l'Université du Minnesota et le Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson de SeattleLes précédentes études menées avec FR104 dans des modèles précliniques de greffe et d'autres maladies à médiation immunitaire ont permis de recueillir des données intéressantes sur le produit dans la régulation du système immunitaire. En particulier, sa capacité à promouvoir la tolérance immunologique et à renforcer l'immunosuppression a été démontrée. Par ailleurs, les résultats de l'étude clinique de Phase 1 de FR104 ont montré une bonne tolérance clinique et biologique du produit et ont confirmé son activité immunosuppressive chez l'homme." L'ensemble des données précliniques et cliniques aujourd'hui disponibles sur FR104 constituent une base solide pour ouvrir des possibilités de développement dans plusieurs indications de maladies où le système immunitaire est impliqué de façon délétère. Cela confirme l'intérêt du produit et le positionne comme un actif de valeur pour la société ", a commenté Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.