OSE IMMUNOTHERAPEUTICS : nouveau brevet européen protégeant FR104

OSE Immunotherapeutics renforce la propriété industrielle de FR104, immunothérapie en développement clinique, avec l'obtention d'un brevet délivré par l'Office Européen des Brevets (OEB). Ce brevet européen délivré complète la famille de brevets qui protège le FR104 et ses applications thérapeutiques dans les maladies auto-immunes médiées par les lymphocytes T, dans les maladies inflammatoires chroniques et dans la transplantation.FR104 et ses applications thérapeutiques bénéficient déjà d'un brevet au Japon et aux Etats-Unis. Son extension à l'Europe consolide la protection intellectuelle et la valeur du produit.FR104 est un anticorps monoclonal, antagoniste du CD28. C'est un anticorps monovalent pégylé qui permet d'inhiber le récepteur CD28 de façon sélective pour des applications cliniques potentielles dans des pathologies auto-immunes et en transplantation." Après son obtention aux Etats-Unis et au Japon, cette nouvelle protection accordée pour l'Europe consolide significativement la protection brevets de FR104 et renforce sa place de produit clé au sein de notre portefeuille dans les maladies auto-immunes ", commente Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.Les résultats de l'essai clinique de Phase 1 ont démontré une bonne tolérance clinique et biologique du produit et une activité immunosuppressive chez l'homme. FR104 fait l'objet d'un accord de licence avec Janssen Biotech pour la poursuite de son développement clinique.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.