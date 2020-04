OSE Immunotherapeutics : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel incluant le Rapport Financier 2019

Regulatory News:

OSE Immunotherapeutics SA (Paris:OSE) (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce la mise à disposition de son Document d’Enregistrement Universel 2019.

Ce Document d’Enregistrement Universel a été déposé le 15 avril 2020 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Il inclut notamment le rapport financier annuel, le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’administration, ainsi que les conclusions des Commissaires aux comptes y relatives.

Il peut être consulté sur le site internet de l’AMF (http://www.amf-france.org) ainsi que sur le site internet de la société dans la rubrique « Investisseurs » : https://ose-immuno.com/financial-statements/.

Ce document est accessible gratuitement et sur simple demande adressée par courrier au siège de la Société : 22 boulevard Benoni Goullin, 44200 Nantes.

A PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l’activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La société dispose de plusieurs plateformes technologiques et scientifiques : néo-épitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes. Son portefeuille clinique et préclinique de premier plan a un profil de risque diversifié :

- Tedopi® (combinaison innovante de néo-épitopes) : produit le plus avancé de la Société ; résultats positifs de l’étape 1 de la Phase 3 (Atalante 1) dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) chez les patients en échec après traitement par checkpoints inhibiteurs ; en raison du COVID-19 décision d’arrêt volontaire et définitif du recrutement de nouveaux patients dans l’étape 2 initialement prévue.

En Phase 2 dans le cancer du pancréas (TEDOPaM, promotion GERCOR), en combinaison avec le checkpoint inhibiteur Opdivo®.

- BI 765063 (OSE-172 - anticorps monoclonal anti-SIRPα) : développé en partenariat avec Boehringer Ingelheim ; inhibiteur de point de contrôle myéloïde en Phase 1 dans les tumeurs solides avancées.

- FR104 (anticorps monoclonal anti-CD28) : résultats de Phase 1 positifs ; prêt à entrer en Phase 2 dans les maladies auto-immunes ou la transplantation.

- OSE-127 (anticorps monoclonal humanisé ciblant le récepteur IL-7) : développé en partenariat avec Servier ; résultats de Phase 1 positifs ; démarrage prévu en 2020 de deux études cliniques de Phase 2 prévues dans la rectocolite hémorragique (promotion OSE Immunotherapeutics) et dans le syndrome de Sjögren (promotion Servier).

- BiCKI® : plateforme de protéines de fusion bispécifiques construite autour d’une ossature centrale anti-PD-1 (OSE-279) fusionnée à de nouvelles cibles d’immunothérapies ; 2ème génération d’inhibiteurs PD-(L)1 pour augmenter l’efficacité antitumorale. D’autres programmes innovants en recherche.

En raison de la crise du COVID-19, le recrutement de nouveaux patients dans les essais cliniques TEDOPaM et BI 765063 est suspendu temporairement et les délais d’initiation des Phases 2 OSE-127 pourront être impactés au cours des prochains mois.

Plus d’informations sur http://ose-immuno.com

