OSE Immunotherapeutics : Poursuite de l'essai clinique de Phase 3 de Tedopi® « Atalante 1 » dans le cancer du poumon avancé après échec des checkpoint inhibiteurs, selon la recommandation de l'IDMC

Poursuite de l'essai clinique de Phase 3 de Tedopi® « Atalante 1 » dans le cancer du poumon avancé après échec des checkpoint inhibiteurs, selon la recommandation de l'IDMC

Nantes, le 20 juin 2019, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173;

Mnémo: OSE), annonce qu'à l'issue de la revue des données cliniques incluant les données de sécurité, le Comité indépendant d'experts scientifiques (IDMC, « Independent Data Monitoring Committee ») recommande la poursuite de l'étude Atalante 1 sans modifications. Cet essai clinique pivot international de phase 3 évalue Tedopi® chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur (PD-1/PD-L1).

"Cette nouvelle revue de l'IDMC confirme la poursuite du développement de Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules chez des patients avec un fort besoin médical. Les checkpoint inhibiteurs étant maintenant considérés comme traitement standard en première et deuxième ligne du cancer du poumon avancé, notre étude de phase 3 s'adresse à une population de patients en échappement immunitaire, sans option thérapeutique validée à ce jour et dont le besoin clinique est majeur », commente Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.

A PROPOS D'ATALANTE 1

L'essai de Phase 3 Atalante 1 vise à évaluer les bénéfices de Tedopi® chez des patients HLA-A2 positifs en 2ème ou 3ème ligne de traitement après échec d'un checkpoint inhibiteur dans le cancer du poumon non à petites cellules, en stade IIIB invasif ou IV métastatique, comparé à un traitement par docetaxel ou pemetrexed. Le critère d'évaluation principal est la survie globale. Le prochain IDMC est prévu au premier trimestre 2020.

A PROPOS DE TEDOPI®

Tedopi® est une combinaison de 10 néoépitopes sélectionnés et optimisés à partir de 5 antigènes tumoraux. Ils génèrent une réponse spécifique des cellules T cytotoxiques dirigées contre les cellules cancéreuses qui expriment au moins un de ces antigènes tumoraux et une réponse T helper associée. Le produit est également en cours d'évaluation en combinaison avec Opdivo® (nivolumab), un checkpoint inhibiteur de Bristol-Myers Squibb, dans un essai clinique de phase 2 dans le cancer du pancréas avancé ou métastatique.

A PROPOS D'OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La société dispose de plusieurs plateformes technologiques et scientifiques : néoépitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes. Son portefeuille clinique de premier plan a un profil de risque diversifié. La combinaison innovante de néoépitopes (Tedopi®) est actuellement en Phase 3 clinique dans le cancer du poumon avancé (Non- Small Cell Lung Cancer) après échec des checkpoints inhibiteurs anti-PD-1 et anti-PD-L1 ; il est aussi en Phase 2 dans le cancer du pancréas, en combinaison avec le checkpoint inhibiteur Opdivo®. BI 765063