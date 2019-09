OSE Immunotherapeutics obtient un nouveau brevet en Europe protégeant son anticorps monoclonal cytotoxique OSE-703, visant le récepteur à l'IL-7 dans le traitement du cancer

Ce brevet protège OSE-703 jusqu'en 2037

Nantes, le 3 septembre 2019, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173;

Mnémo: OSE), annonce la délivrance par l'Office Européen des Brevets d'un nouveau brevet renforçant la protection d'OSE-703, un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre la partie extracellulaire de la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-7 (CD127), et cytotoxique pour les cellules humaines exprimant CD127, et son utilisation dans les traitements en immuno- oncologie.

Ce nouveau brevet protège OSE-703 au moins jusqu'en 2037. Son obtention en Europe renforce significativement la protection du produit et devrait permettre de faciliter la délivrance de brevets supplémentaires de la même famille dans d'autres territoires majeurs.

Nous sommes très heureux de l'obtention de ce brevet européen qui renforce la propriété intellectuelle d'OSE-703 et consolide sa position dans notre portefeuille en tant qu'immunothérapie ciblant IL-7R pour le traitement du cancer » , commente Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.

OSE-703 est en cours d'évaluation préclinique, en collaboration avec le Memorial Kettering Cancer Center de New York, pour évaluer son profil d'efficacité et définir une stratégie de développement potentiel dans les tumeurs solides, avec des premiers modèles dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer) et le mésothéliome. Ce programme de recherche est mené par le Docteur Prasad S. Adusumilli, FACS, chirurgien thoracique expert en immunologie de la tumeur, et en particulier spécialiste de l'immunothérapie par les cellules CAR-T (chimeric antigen receptor T- cell).

A PROPOS d'OSE-703

OSE-703 est un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre la partie extracellulaire de la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-7 (CD127), et cytotoxique pour les cellules humaines exprimant CD127. L'interleukine 7 (IL7) est un médiateur immunitaire connu depuis longtemps pour son rôle clé dans la croissance

hématopoïétique des lymphocytes T et B. L'IL7 est produit par différents types de cellules telles que les kératinocytes, les cellules dendritiques, les hépatocytes, les neurones et les cellules épithéliales. En dépit d'un effet antitumoral théorique, l'expression aberrante du récepteur de l'IL7 (IL7R) dans différents types de cancer a été associée à un mauvais pronostic (K. Suzuki, J Clin Oncol, 2013) et il a été démontré que IL7 et la présence d'un récepteur de l'IL7 peuvent tous deux avoir un effet pro-tumoral dans différents cancers en diminuant l'apoptose

des cellules cancéreuses ou en accélérant la prolifération des cellules et la formation lymphovasculaire (J. Lin et

al., Anticancer Research, 2017).

A PROPOS D'OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La société dispose de plusieurs plateformes technologiques et scientifiques : néoépitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes. Son portefeuille clinique de premier plan a