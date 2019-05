OSE Immunotherapeutics organise un événement réunissant des leaders d'opinion et dédié aux traitements innovants du cancer du poumon non à petites cellules

Le 30 mai 2019 à New York

Nantes, le 22 mai 2019, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173;

Mnémo: OSE), organise un événement réunissant des leaders d'opinion (KOL) et dédié aux traitements innovants du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer) le 30 mai à New York.

Au cours de cette réunion, le Professeur Benjamin Besse, de Gustave Roussy Cancer Campus (Villejuif, France), présentera et commentera le paysage des traitements actuels et des besoins médicaux non satisfaits des patients souffrant de cancers thoraciques, et notamment du cancer du poumon non à petites cellules.

L'équipe d'OSE Immunotherapeutics présentera le plan de développement de son produit Tedopi®, une combinaison brevetée de 9 néo-épitopes sélectionnés et optimisés à partir de 5 antigènes tumoraux pour activer spécifiquement les lymphocytes T, et d'un épitope stimulant la fonction « helper » des lymphocytes T, et répondra aux questions des participants. Tedopi®, actuellement en phase 3 clinique chez les patients souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules après échec des checkpoints inhibiteurs, est le produit le plus avancé de la société. Tedopi® est également en cours d'évaluation dans un essai de phase 2 dans le cancer du pancréas, mené sous la promotion du groupe coopérateur en oncologie GERCOR.

Benjamin Besse est Professeur en oncologie médicale à Gustave Roussy Cancer Campus, et Chef du Département de Médecine Oncologique. Il est Président du Groupe Poumon de l'EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) et Coordonnateur national de la prise en charge des tumeurs thymiques. Ses principaux axes de recherche sont les traitements personnalisés adaptés aux anomalies moléculaires, les biomarqueurs circulants, le développement précoce de produits dans les tumeurs thoraciques et les tumeurs thymiques. Il est auteur et co-auteur de plus de 250 articles publiés dans des revues à comité de lecture.

Cet événement s'adresse aux investisseurs institutionnels, aux analystes sell-side, aux banques d'investissements et aux professionnels du développement des entreprises. Veuillez confirmer votre présence à l'avance si vous prévoyez d'y assister RSVPcar le nombre de places est limité. Les media et le public sont invités à participer à la réunion en direct via le lien webcast.

A PROPOS D'OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La société dispose de plusieurs plateformes technologiques et scientifiques : néoépitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes. Son portefeuille clinique de premier plan a un profil de risque diversifié. La combinaison innovante de néoépitopes (Tedopi®) est actuellement en Phase 3 clinique dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) après échec des checkpoints inhibiteurs anti-PD-1 et anti-PD-L1 ; il est aussi en Phase 2 dans le cancer du pancréas, en combinaison avec le checkpoint