OSE Immunotherapeutics : présente des nouvelles données précliniques sur sa plateforme d'inhibiteurs de points de contrôle bispécifiques (BiCKI®) Cibler le récepteur PD-1 et les cytokines pour surmonter la résistance tumorale au blocage des inhibiteurs de points de contrôle

Cancer Research Institute (CRI), Association for Cancer Immunotherapy (CIMT), European Academy of Tumor Immunology (EATI) et American Association for Cancer Research (AACR) présentent la 5ème Conférence Internationale sur l'Immunothérapie en Oncologie. L'édition 2019 était consacrée au thème « Traduire la science

Le poster, intitulé : "A novel bifunctional anti-PD-1 /IL-7 fusion protein potentiates effector function of exhausted T cell and disarms Treg suppressive activity"*, montre que le bifonctionnel anti-PD-1/IL-7d'OSE immunotherapeutics modifie l'équilibre immunitaire en faveur des cellules T effectrices en stimulant les fonctions de ces cellules et en désarmant les cellules T régulatrices.

en survie ». Plus de 50 leaders de l'immunologie du cancer et de l'immunothérapie sont intervenus sur les sujets clés des domaines : cellules T régulatrices et leur réponse au cancer, micro-environnement tumoral, cellules T issues de la génétique, maintien de la balance immunitaire, combinaisons et plateformes vaccinales innovantes, analyse mutationnelle et réponse prédictive à l'immunothérapie, convergence entre technologie et immunothérapie du cancer, microbiome et métabolisme. Cette conférence est l'occasion d'échanges entre les scientifiques, les cliniciens, les acteurs du réglementaire et du développement de médicaments, les représentants de patients.

A PROPOS D'OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La société dispose de plusieurs plateformes technologiques et scientifiques : néoépitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes. Son portefeuille clinique de premier plan a un profil de risque diversifié. La combinaison innovante de néoépitopes (Tedopi®) est actuellement en Phase 3 clinique dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) chez les patients en échec après traitement par checkpoints inhibiteurs anti-PD-1 et anti-PD-L1 ; il est aussi en Phase 2 dans le cancer du pancréas, en combinaison avec le checkpoint inhibiteur Opdivo®. BI 765063 (OSE-172 - anticorps monoclonal anti-SIRPa) est codéveloppé dans le cadre d'un accord de collaboration et de licence avec Boehringer Ingelheim ; cet inhibiteur de point de contrôle est actuellement en Phase 1 clinique dans les tumeurs solides avancées. BiCKI® est une plateforme de protéines de fusion bispécifiques construite autour d'une ossature centrale anti-PD-1(OSE-279) fusionnée à de nouvelles cibles d'immunothérapies. FR104 (anticorps monoclonal anti-CD28) a montré des résultats de Phase 1 positifs, avec un potentiel dans le traitement des maladies auto-immunes. Une option de licence en 2 étapes a été signée avec Servier en 2016 pour développer OSE-127 (anticorps monoclonal humanisé ciblant le récepteur CD127, la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-7) jusqu'à la finalisation d'une Phase 2 clinique prévue dans les maladies auto-immunes de l'intestin ; en parallèle, Servier prévoit un développement dans la maladie de Sjögren. OSE-127 est actuellement en Phase 1 clinique. Plus d'informations sur http://ose- immuno.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d'OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d'autres facteurs qu'ils jugent opportuns.