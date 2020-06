OSE Immunotherapeutics : présente des nouvelles données sur sa plateforme BiCKI® d'inhibiteurs de points de contrôle bispécifiques, et le BiCKI®-IL-7, bifonctionnel anti-PD-1/IL-7, en immunothérapie du cancer

Présentations posters au congrès annuel (virtuel II) de l’AACR 2020 (22-24 juin)

OSE Immunotherapeutics SA (Paris:OSE) (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), présente les dernières avancées réalisées sur sa plateforme BiCKI® de bispécifiques anti-PD-1 fusionnée à des cytokines ou à des molécules de costimulation, et fait un point préclinique sur BiCKI®-IL-7, protéine de fusion bifonctionnelle anti-PD1/IL-7(1), au Congrès annuel virtuel (II) de l’American Association of Cancer Research (AACR) qui se tiendra du 22 au 24 juin 2020.

Nicolas Poirier, Directeur scientifique d’OSE Immunotherapeutics, commente : « Les données présentées à l’AACR montrent que notre plateforme d’anticorps inhibiteurs de points de contrôle anti-PD-1 bispécifiques, BiCKI®, et notre thérapie innovante bispécifique associant un anti-PD-1 à une cytokine IL-7, BiCKI®-IL-7, représentent un nouvel outil potentiel de lutte contre les mécanismes de résistance aux traitements anti-PD(L)-1 et s’adressent à une population de patients en échappement immunitaire aux traitements par inhibiteur de point de contrôle ».

Les inhibiteurs de points de contrôle sont aujourd’hui considérés comme le nouveau standard de traitement d’un certain nombre de cancers. Néanmoins, leur efficacité reste limitée chez un pourcentage élevé de patients dont certains, initialement répondeurs, peuvent développer une résistance à ces traitements et présenter une rechute de la maladie (2). La stimulation chronique des lymphocytes T au sein de la tumeur entraîne un état d’altération fonctionnelle défini comme un épuisement des lymphocytes T. Par ailleurs, il est important de désarmer les cellules T régulatrices (Tregs) car elles atténuent la réponse antitumorale.

Le poster intitulé : “Bispecific anti-PD1 ChecKpoint Inhibitors antibodies (BiCKI®), an optimized platform designed to tackle anti-PD-(L)1 primary and secondary resistance mechanisms” décrit les avancées réalisées dans le processus de fabrication de la plateforme BiCKI® et l’exposition au produit en concevant la structure des anticorps bispécifiques de manière sélective. La fusion de la molécule de costimulation, de la cytokine ou du récepteur négatif dominant avec l’anticorps bloquant l’anti-PD-1 permet de générer et de sélectionner différentes molécules bispécifiques efficaces qui agissent en synergie pour contrer les mécanismes de résistance primaire et secondaire aux traitements anti-PD(L)-1.

Le poster intitulé : “A novel bifunctional anti-PD-1 / IL-7 fusion protein potentiates effector function of exhausted T cell and disarms Treg suppressive activity” montre des données qui valident le potentiel thérapeutique d’une activation des signaux IL-7 pour vaincre la résistance PD-1. Le bifonctionnel anti-PD1/IL-7, BiCKI®-IL-7, modifie l’équilibre immunitaire en favorisant les cellules T effectrices par rapport aux cellules T régulatrices en stimulant les cellules T effectrices et les cellules T épuisées, tout en désarmant les fonctions immunosuppressives des cellules T régulatrices, par opposition à IL-2 (et à IL-15).

Bispecific anti-PD1 ChecKpoint Inhibitors antibodies (BiCKI®), an optimized platform designed to tackle anti-PD-(L)1 primary and secondary resistance mechanisms

Caroline Mary, Virginie Thepenier, Aurore Morello, Geraldine Teppaz, Margaux Seité, Marion Colonello, Justine Durand, Kevin Biteau, Emmanuelle Wilhelm, Nicolas Poirier

A novel bifunctional anti-PD-1 / IL-7 fusion protein potentiates effector function of exhausted T cell and disarms Treg suppressive activity

Aurore Morello, Justine Durand, Margaux Seité, Virginie Thepenier, Géraldine Teppaz, Emmanuelle Wilhelm, Sabrina Pengam, Caroline Mary, Nicolas Poirier

(2) Cancer J.; available in PMC 2019 Jan 1.; Mechanisms of Resistance to PD-1 and PD-L1 blockade

Theodore S. Nowicki et al.

A PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l’activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La société dispose de plusieurs plateformes technologiques et scientifiques : néo-épitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes. Son portefeuille clinique et préclinique de premier plan a un profil de risque diversifié :

- Tedopi® (combinaison innovante de néo-épitopes) : produit le plus avancé de la Société ; résultats positifs de l’étape 1 de la Phase 3 (Atalante 1) dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) chez les patients en échec après traitement par checkpoints inhibiteurs ; en raison du COVID-19 décision d’arrêt volontaire et définitif du recrutement de nouveaux patients dans l’étape 2 initialement prévue.

En Phase 2 dans le cancer du pancréas (TEDOPaM, promotion GERCOR), en combinaison avec le checkpoint inhibiteur Opdivo®.

- BI 765063 (OSE-172 - anticorps monoclonal anti-SIRPα) : développé en partenariat avec Boehringer Ingelheim ; inhibiteur de point de contrôle myéloïde en Phase 1 dans les tumeurs solides avancées.

- FR104 (anticorps monoclonal anti-CD28) : résultats de Phase 1 positifs ; prêt à entrer en Phase 2 dans les maladies auto-immunes ou la transplantation.

- OSE-127 (anticorps monoclonal humanisé ciblant le récepteur IL-7) : développé en partenariat avec Servier ; résultats de Phase 1 positifs ; démarrage prévu en 2020 de deux études cliniques de Phase 2 prévues dans la rectocolite hémorragique (promotion OSE Immunotherapeutics) et dans le syndrome de Sjögren (promotion Servier).

- BiCKI® : plateforme de protéines de fusion bispécifiques construite autour d’une ossature centrale anti-PD-1 (OSE-279) fusionnée à de nouvelles cibles d’immunothérapies ; 2ème génération d’inhibiteurs PD-(L)1 pour augmenter l’efficacité antitumorale. D’autres programmes innovants en recherche.

- CoVepiT : vaccin prophylactique contre le COVID-19 développé à partir de néo-épitopes optimisés du SARS-CoV-2. Premiers résultats précliniques attendus début S2 2020 et démarrage possible de la phase clinique d’ici fin 2020.

En raison de la crise du COVID-19, le recrutement de nouveaux patients dans l’essai clinique TEDOPaM est suspendu temporairement et les délais d’initiation des Phases 2 OSE-127 pourront être impactés au cours des prochains mois.

Plus d’informations sur http://ose-immuno.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns. Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document Universel d’Enregistrement d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 10 avril 2020, incluant le rapport financier annuel 2019, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

