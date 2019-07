OSE Immunotherapeutics reçoit le Grand Prix de la croissance européenne, le Prix de la croissance en santé et le Prix de l'entrepreneuriat féminin décernés par Forbes, PME Finance - Europe Entrepreneurs et leurs partenaires Nantes, le 10 juillet 2019, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), représentée par Dominique Costantini, Présidente et Directrice du Développement précoce et Maryvonne Hiance, Vice-Présidenteet Directrice des Affaires publiques, a reçu le Grand Prix de la croissance européenne, le Prix de la croissance en santé et celui de l'Entreprenariat féminin décernés par Forbes et PME Finance - Europe Entrepreneurs et leurs partenaires lors de la 6ème Edition des Trophées Futur40 qui s'est déroulée le 9 juillet au Pavillon Gabriel, en conclusion de la première journée de l'International Financial Forum. Chaque année, ce palmarès distingue les 40 entreprises cotées éligibles au PEA-PME qui présentent les plus forts taux de croissance en moyenne sur 3 ans. Vivier de nouveaux modèles de croissance, ce palmarès créé en 2014 par PME Finance-Europe Entrepreneurs, porte un regard différent sur la valorisation des entreprises françaises et détecte celles en pleine évolution et destinées à devenir les futurs emblèmes du modèle économique français et européen. C'est avec une grande joie et une grande fierté que nous recevons ces Prix prestigieux qui inscrivent OSE Immunotherapeutics à la première place du palmarès des sociétés européennes de croissance, porteuses de projets innovants en immunothérapie. Ces distinctions récompensent une croissance spectaculaire liée à notre modèle d'entreprise dynamique et unique, reposant sur une stratégie de partenariats avec des leaders de l'industrie pharmaceutique grâce à un portefeuille de produits innovants en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes, permettant de générer des revenus non dilutifs et de financer nos programmes de R&D. Ces Prix illustrent la qualité du travail et l'expertise des équipes d'OSE fortement mobilisées pour poursuivre et renforcer la croissance de la société », commente

Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics. A PROPOS DES TROPHEES FUTUR40 Une méthodologie objective fondée sur les 3 derniers exercices Le Futur40 est le seul palmarès qui s'appuie sur une méthodologie objective fondée sur des données précises vérifiables. Différentes étapes jalonnent la sélection : 1- L'agence de notation Morningstar examine les rapports d'activité́de quelque 500 sociétés cotées sur la base des critères objectifs suivants : Croissance cumulée du chiffre d'affaires supérieure à 15% sur les trois derniers exercices ;

5M€ de chiffre d'affaires minimum ;

Entreprise cotée à Paris avec une empreinte boursière minimum (flottant, volumes échangés) afin de disposer de données publiques certifiées ;

Les sociétés financières et holdings cotées sont exclues. En revanche, pour certaines entreprises, ces seuls critères ne suffisent pas. Pour certaines ETI industrielles en particulier, au fur et à mesure que le chiffre d'affaires augmente, la croissance tend à se ralentir. Il convient alors, de prendre en compte la croissance de la rentabilité.

Morningstar établit ainsi un classement des entreprises cotées, affichant les plus forts taux de croissance, sur la base d'un taux moyen annuel calculé sur les 3 derniers exercices (de 2016 à 2018). ́ 2 - Puis, un comité de pilotage, composé de professionnels d'Euronext, RSM, Morningstar, Paris Europlace et de la F2IC, examine les données financières retenues afin de détecter d'éventuelles données erronées. 3 - Sur la base du classement consolidé, les 40 premières entreprises sont distinguées pour la croissance de leur chiffre d'affaires et l'originalité de leur modèle. L'agence de notation extrafinancière Sustainalytics a validé que chacune des sociétés récompensées par les prix n'ait pas connu de controverses lors des 3 dernières années.

