Présentation d'OSE Immunotherapeutics au Forum Sachs

Annual Immuno-Oncology: BD&L and Investment » 31 mai 2019, Chicago

Nantes, le 28 mai 2019, 8 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173;

Mnémo: OSE), annonce qu'Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, présentera la Société, ses avancées et les étapes de croissance à venir au forum « Annual Immuno-Oncology : BD&L and Investment Forum », dédié aux rencontres entre sociétés de biotechnologie, pharmaceutiques et investisseurs dans le domaine de l'immuno-oncologie, qui se tiendra le 31 mai 2019 à Chicago, en parallèle du congrès international de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology).

Informations sur la tenue de la présentation:

Le 31 mai 2019 à 10 h 30

Waldorf Astoria Chicago Hotel

Salle : Faulkner

Plateau de présentation : D

Webcast (direct et réécoute) : https://youtu.be/ue1fN_e4JOo

PROPOS DU "ANNUAL SACHS IMMUNO-ONCOLOGY: BD&L AND INVESTMENT FORUM"

Se tenant en parallèle du congrès de l'ASCO, cette 5ème édition du « Annual Sachs Immuno-oncology : BD&L and Investment Forum » en immuno-oncologie réunit des représentants de la recherche, des associations de patients, de l'industrie pharmaceutique et des sociétés de biotechnologie dans le but d'initier des partenariats, des projets de financement et d'investissements. Environ 250 participants sont attendus à ce forum, et une trentaine de sociétés de biotechnologie en recherche de partenariats et d'investisseurs, cotées ou privées, y feront une présentation.

A PROPOS D'OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La société dispose de plusieurs plateformes technologiques et scientifiques : néoépitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes. Son portefeuille clinique de premier plan a un profil de risque diversifié. La combinaison innovante de néoépitopes (Tedopi®) est actuellement en Phase 3 clinique dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) après échec des checkpoints inhibiteurs anti-PD-1 et anti-PD-L1 ; il est aussi en Phase 2 dans le cancer du pancréas, en combinaison avec le checkpoint inhibiteur Opdivo®. BI 765063 (OSE-172 - anticorps monoclonal anti-SIRPa) est codéveloppé dans le cadre d'un accord de collaboration et de licence avec Boehringer Ingelheim ; cet inhibiteur de point de contrôle a reçu l'autorisation d'essai clinique de phase 1 par les agences de santé (France et Belgique) dans le traitement des tumeurs solides avancées. BiCKI® est une