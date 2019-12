cosmos82 - Perso j'ai souscrit...http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/conseil-du-jour/une-nouvelle-approche-d-immunotherapie-contre-le-cancer-1038262.php Haussier | Objectif : 20 L'analyse (Investir)



OSE Pharma a été créé en 2012 à partir du rachat au laboratoire japonais Takeda d’une technologie d’immunothérapie (épitopes Memopi) contre le cancer, développée par le Dr Emile Loria. Ce dernier est fondateur de la société au côté de Dominique Costantini, ex-fondatrice et dirigeante de la biotech cotée Bio­Alliance, qu’elle a quittée en 2011.



Cette technologie repose sur une nouvelle voie d’immunothérapie qui pourrait être complémentaire de celles qui suscitent actuellement une forte effervescence : les immuno-modulateurs. Les premiers médicaments, très efficaces, de cette nouvelle classe commencent à arriver sur le marché, assortis de prix très élevés. Yervoy, de l’américain BMS, est devenu un blockbuster en moins de deux ans.



La technologie d’OSE Pharma est plus spécifique. Elle se fonde sur l’injection de fragments d’antigènes (épitopes) optimisés afin de déclencher une réponse immunitaire en armant les lymphocytes T, qui sont au cœur de la lutte contre le cancer. Ces derniers pourront alors reconnaître et tuer les cellules cancéreuses qui expriment l’un de ces antigènes.



La société développe un produit contre le cancer du poumon, Tedopi, dont les résultats de phase clinique II ont montré un taux de survie très prometteur. Il est de 59 % à un an et de 25 % à quatre ans chez des patients en stade très avancé ayant déjà subi de nombreux traitements. Toutefois l’essai de phase II a été jugé mal conçu par certains observateurs, car il compare les patients traités avec Tedopi à un groupe prenant le traitement de référence mais dont le récepteur exprimé par la cellule tumorale est différent. Une étude de phase III sur 500 patients a été définie avec les autorités de santé américaines et européennes (FDA et EMA). Il est à noter que les résultats n’interviendront qu’en 2018. Ce qui risque d’être long pour l’actionnaire. La société indique toutefois qu’elle cherchera à nouer d’ici là des partenariats pour Tedopi en combinaison avec d’autres thérapies.



OSE Pharma a besoin de 16 millions pour financer ses essais de phase III (cette fois avec la même typologie de patients dans les deux groupes d’essai). Il dispose d’un engagement de souscription de 10,5 millions de plusieurs fonds, ce qui limite à 6 millions son appel au marché. Il peut paraître étonnant de ce fait que l’opération n’ait pas été bouclée en placement privé.



Caractéristiques de l'opération :



Marché de cotation : Euronext



Procédure : OPO et placement global



Ordres prioritaires : A1 jusqu'à 250 actions, A2 au-delà



Déduction ISF : Non



Période de l'OPO : Du 9 au 24 mars



Début des négociations : 30 mars



Fourchette de prix : 8 - 10,80 euros



Montant brut du placement : 18,3 millions d'euros



LE CONSEIL

Ne pas souscrire. La technologie nous semble prometteuse mais trop de points d’interrogation demeurent.