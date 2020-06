Osisko Gold Royalties : annonce les résultats des votes de l'assemblée annuelle des actionnaires 0 27/06/2020 | 14:27 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires (Montréal, le 24 juin 2020) Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce que les neufs candidats désignés dans la circulaire d'information de la direction déposée le 20 mai 2020 (la « Circulaire ») auprès des autorités réglementaires ont été élus à titre d'administrateurs de la Société à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 22 juin 2020. Élection des Administrateurs Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin, les personnes suivantes ont été élues administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous : RÉSOLUTION No1

Nom du Candidat Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage (%) d'abstentions L'Hon. John R. Baird 119 475 799 99,65 425 058 0,35 Françoise Bertrand 119 462 309 99,63 438 548 0,37 John Burzynski 98 081 698 81,80 21 819 159 18,20 Christopher C. Curfman 119 541 059 99,70 359 798 0,30 Joanne Ferstman 118 540 387 98,87 1 360 470 1,13 W. Murray John 119 546 602 99,70 354 255 0,30 Pierre Labbé 119 320 100 99,52 580 757 0,48 Charles E. Page 119 593 070 99,74 307 787 0,26 Sean Roosen 116 192 479 96,91 3 708 378 3,09 Nomination et Rémunération de l'Auditeur Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé à titre d'auditeur indépendant de la Société pour l'exercice en cours, et les administrateurs sont autorisés à fixer sa rémunération, avec les résultats suivants : RÉSOLUTION No2 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage (%) d'abstentions Nomination et Rémunération de l'auditeur 132 037 460 99,38 825 095 0,62 Approbation des options non attribuées et des modifications au régime d'options d'achat d'actions Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin en lien avec l'adoption d'une résolution ordinaire visant à approuver les options non attribuées et les modifications au régime d'options d'achat d'actions, les résultats sont les suivants : RÉSOLUTION No3 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire visant à approuver les options non attribuées et les modifications au régime d'options d'achat d'actions de la Société 116 705 710 97,34 3 195 145 2,66 Approbation des modifications au régime d'achat d'actions à l'intention des employés Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin en lien avec l'adoption d'une résolution ordinaire visant à approuver les modifications au régime d'achat d'actions à l'intention des employés, les résultats sont les suivants : RÉSOLUTION No4 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire visant à approuver les modifications au régime d'achat d'actions à l'intention des employés de la Société 119 095 058 99,33 805 798 0,67 Approbation des modifications au régime d'unités d'actions restreintes Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin en lien avec l'adoption d'une résolution ordinaire visant à approuver les modifications au régime d'unités d'actions restreintes, les résultats sont les suivants : RÉSOLUTION No5 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire visant à approuver les modifications au régime d'unités d'actions restreintes de la Société 116 069 856 96,80 3 830 999 3,20 Approbation du maintien du régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin en lien avec l'adoption d'une résolution ordinaire visant à approuver le maintien du régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour, les résultats sont les suivants : RÉSOLUTION No6 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire visant à approuver maintien du régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour de la Société 117 285 888 97,82 2 614 967 2,18 Vote consultatif sur la rémunération de la haute direction Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin en lien avec l'adoption d'une résolution consultative acceptant l'approche de la Société en matière de rémunération de la haute direction, les résultats sont les suivants : RÉSOLUTION No7 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Nombre de voix CONTRE Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution consultative sur la rémunération de la haute direction 115 920 896 96,68 3 979 828 3,32 À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille de plus de 135 redevances, flux de métaux et conventions d'achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d'Osisko s'appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également le projet aurifère Cariboo au Canada et un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 14,7 % dans Minière Osisko Inc., de 17,9 % dans Métaux Osisko et de 18,3 % dans Ressources Falco Ltée. Le siège social d'Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée: Sandeep Singh

President

Tél. (514) 940-0670

ssingh@osiskogr.com La Sté Osisko Gold Royalties Ltd. a publié ce contenu, le 24 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le27 juin 2020 12:26:09 UTC. Document originalhttps://osiskogr.com/osisko-annonce-les-resultats-des-votes-de-lassemblee-annuelle-des-actionnaires-2/ Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/A07D874A0EBDE747577D943932FC40F92FDC92FC 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur OSISKO GOLD ROYALTIES LTD 14:27 OSISKO GOLD ROYALTIES : annonce les résultats des votes de l'assemblée annuelle .. PU 2017 OSISKO GOLD ROYALTIES LTD : publication des résultats annuels