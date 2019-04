Agenda economique du lundi 1er avril

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 09h50 Indice PMI manufacturier / mars TOKYO : - Enquête Tankan du climat des affaires / T1 - Indice PMI manufacturier Nikkei-Markit / mars PEKIN : - Indice PMI manufacturier Caixin-Markit /mars BERLIN : - 09h55 Indice PMI manufacturier IHS-Markit / mars (définitif) LONDRES : - 10h00 Indice PMI manufacturier IHS-Markit de la zone euro / mars (définitif) - 10h30 Indice PMI manufacturier IHS-Markit / mars BRUXELLES : - 11h00 Inflation en zone euro / mars (estimation rapide) - 11h00 Taux de chômage en zone euro / février WASHINGTON : - 14h30 Ventes au détail / février - 16h00 Indice ISM manufacturier / mars - 16h00 Dépenses de construction / février - 16h00 Stocks et ventes des entreprises / janvier SOCIÉTÉS : PARIS : - Immatriculations de voitures neuves / mars - Euronext / expiration de l'offre sur Oslo Bors ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

0