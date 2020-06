OSMOZIS : accélération de son système de serrures connectées Osmokey

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Premier opérateur de réseaux multi-services IoT dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, Osmozis, annonce l’accélération du déploiement de ses serrures de mobil-home Osmokey, son système de serrures connectées. Avec Osmokey, il n’est plus nécessaire de récupérer les clés à l’accueil du centre de vacances lors de son arrivée. De grandes enseignes du tourisme de plein air, telles que les groupes Homair et Yelloh!, ont introduit l’utilisation des systèmes Osmozis dans certains de leurs établissements.Les serrures fonctionnent sur la base d'un réseau LoRaWan, totalement autonome et indépendant des autres réseaux installés. Osmozis garantit l'installation et l'entretien de ce système ultra sécurisé et performant qui rassure non seulement les propriétaires mais également les vacanciers qui bénéficient de la tranquillité souhaitée. OsmoKey s'installe très rapidement sur les portes des mobil-homes en PVC. Il s'agit d'une solution clé en main qui se greffe directement sur les portes existantes.OsmoKey est un système autonome qui facilite les entrées et sorties des vacanciers, notamment apprécié par les familles avec enfants susceptibles d'égarer leurs clés.