OSMOZIS : chiffre d'affaires annuel proforma plus faible que prévu

Données financières (EUR) CA 2019 10,9 M EBIT 2019 -0,21 M Résultat net 2019 - Dette 2019 7,04 M Rendement 2019 - PER 2019 -109x PER 2020 -183x VE / CA2019 2,49x VE / CA2020 2,10x Capitalisation 20,2 M

Tendances analyse technique OSMOZIS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 7,50 € Dernier Cours de Cloture 9,45 € Ecart / Objectif Haut -20,6% Ecart / Objectif Moyen -20,6% Ecart / Objectif Bas -20,6%

Dirigeants Nom Titre Gerard Tremblay Chairman, CEO & Head-Financial Communications Cyril Balderas Operations Director Christophe Nee Chief Financial Officer Rémi Soulage Chief Technology Officer Geneviève Blanc Director

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) OSMOZIS 109.07% 22 AT&T 31.67% 274 597 CHINA MOBILE LIMITED -10.54% 173 849 NTT DOCOMO, INC. 18.47% 87 488 SOFTBANK GROUP CORP. -40.67% 79 279 T-MOBILE US 25.03% 67 955