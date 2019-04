OSMOZIS : confirme son ambition de réaliser un exercice 2018-2019 bénéficiaire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Osmozis a enregistré au premier semestre, clos fin février, un chiffre d’affaires de 2,16 millions d’euros, en croissance de 5,8%. « Cette performance est tirée par une augmentation du parc (245 820 emplacements couverts ou à couvrir à fin février 2019) et une hausse de la consommation de services », a expliqué l’opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances. Ce semestre confirme également le retour à une croissance globale en France (+5,2%) et la poursuite du déploiement international (+9,7%).Du fait du caractère fortement saisonnier de l'activité du groupe, le chiffre d'affaires semestriel est le reflet d'une période au cours de laquelle il ne réalise qu'une part mineure de son chiffre d'affaires annuel.En effet, sauf à de très rares exceptions, les campings et villages vacances sont fermés à partir de fin septembre et n'ouvrent à nouveau qu'au mois d'avril.Osmozis poursuit sa dynamique commerciale avec la confiance de Vacanceselect, premier groupement de campings en Europe et client historique du Groupe (55 sites et plus de 18 000 emplacements). L'accord porte sur le déploiement du service Wifi et de services connectés dont OsmoAlert.Pour l'exercice en cours, le groupe confirme son ambition de réaliser une croissance organique par rapport à l'exercice précédent (8,4 millions d'euros) à laquelle viendra s'ajouter la contribution du Groupe EWI-Médiawifi (de l'ordre de 2 millions d'euros en année pleine), soit un volume d'affaires global de l'ordre de 11 millions d'euros en équivalent année pleine.Osmozis se focalise sur des contrats à forte valeur ajoutée et la maîtrise de ses coûts de structure et confirme ainsi son ambition de réaliser un exercice 2018-2019 bénéficiaire.