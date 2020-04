Osmozis : 1ER SEMESTRE 2019-2020 EN CROISSANCE DE +30,4%

Clapiers, le 21 avril 2020

1ER SEMESTRE 2019-2020 EN CROISSANCE DE +30,4%



Accélération de la croissance organique et apport des acquisitions

Pertinence des services de l'Internet des objets d'Osmozis pendant la crise Covid-19

Impact contenu de la crise Covid-19 à date

La société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), premier opérateur de réseaux LoRaWAN et WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, présente son chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2019-2020 (période du 1er septembre 2019 au 29 février 2020) qui confirme la bonne orientation commerciale du Groupe et l'intégration réussie d'EWI-Médiawifi depuis le 25 mai 2019.

Données non auditées – en k€ S1

2018-2019 S1

2019-2020 Variation nette ACCÈS INTERNET 1 910 2 479 +29,8% dont France 1 613 2 152 +33,4% dont hors France 297 327 +10,1% INTERNET DES OBJETS 261 351 +34,5% dont France 254 338 +33,1% Dont hors France 7 13 +85,7% TOTAL GROUPE 2 171 2 830 +30,4%

Du fait d'une activité fortement estivale (Juin à septembre) d'OSMOZIS, le chiffre d'affaires du premier semestre (septembre 2019 à février 2020) est toujours une part faible du chiffre d'affaires de l'année[1].

POURSUITE DE LA CROISSANCE SUR TOUTES LES ACTIVITÉS

Le chiffre d'affaires d'OSMOZIS du premier semestre 2019-2020 s'élève à 2 830 K€, en croissance de +30,4% par rapport au premier semestre 2018-2019. Cette performance est le fruit du dynamisme de la croissance organique qui accélère au deuxième trimestre pour atteindre +7% sur le semestre et d'une contribution importante de l'intégration d'EWI-Médiawifi.

Le détail par source de revenus :

le chiffre d'affaires ACCÈS INTERNET s'établit à 2 479 K€, en progression de +29,8% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent, du fait de la croissance du parc sur l'année écoulée (292 310 emplacements au 29 février 2020 contre 245 820 un an plus tôt), notamment liée à l'intégration d'EWI-Médiawifi et au succès continu des offres Premium ;

le chiffre d'affaires de L'INTERNET DES OBJETS LoRaWAN s'élève à 351 K€, en forte croissance de +34,5%, toujours porté par l'enrichissement continu de l'offre avec notamment les nouveaux services OsmoWater (Gestion et économie de l'eau) et OsmoKey (Serrures connectées). À noter que les clients de l'ex-EWI-Médiawifi ne génèrent encore qu'une part infime des revenus issus des services connectés et offrent ainsi un important potentiel de montée en puissance.

Sur les 6 premiers mois de l'année, la croissance a été portée aussi bien par la France (88% du chiffre d'affaires total) que par l'international (12% du chiffre d'affaires total).

OSMOKEY, UN OBJET CONNECTÉ PERTINENT DANS LE CADRE DE L'ÉPIDEMIE DE COVID-19

Osmozis rappelle que la société a déployé, dès les annonces gouvernementales de confinement, un plan d'actions visant à permettre la poursuite de ses activités durant la crise sanitaire actuelle, tout en prenant les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses collaborateurs et de leurs proches.

Grâce à la mise en place d'outils digitaux et de solutions « Cloud », le télétravail a pu être rapidement généralisé pour la grande majorité des effectifs. Des sites clients d'Osmozis accueillent des résidents confinés pour lesquels le maintien de services d'accès Internet en WiFI et de sécurité en LoRaWAN est essentiel. Par suite, les techniciens d'Osmozis continuent de maintenir, en ligne et sur site, les réseaux pour assurer une continuité des services aux résidents en attendant l'ouverture des sites aux vacanciers.

Certains services connectés d'Osmozis se montrent très pratiques durant cette épidémie. C'est le cas de la serrure connectée en LoRaWAN, OsmoKey, qui permet de totalement dématérialiser l'accueil des usagers grâce à l'envoi d'un code d'accès permettant l'ouverture du logement par le vacancier, sans qu'il y ait besoin de rencontre physique à l'accueil du site de vacances.

PERSPECTIVES

La crise sanitaire actuelle de Covid-19 et le confinement généralisé en Europe ont pour conséquence un décalage de la date d'ouverture des centres de vacances. Les mois d'avril et de mai ne représentent que 5% du chiffre d'affaires annuel d'Osmozis (Consommations Internet Partage[2]). Ainsi, une ouverture des centres de vacances vers la mi-juin n'impactera que de façon négligeable le chiffre d'affaires annuel d'Osmozis.

Gérard Tremblay, Président Directeur Général d'Osmozis, indique : « Osmozis possède tous les atouts pour surmonter cette crise sanitaire. De plus, nous disposons des services, comme OsmoKey, qui vont aider les campings à rouvrir au plus vite. Cette solution est idéale dans le cadre de la crise actuelle car le vacancier reçoit un code pour son logement et n'a pas besoin de passer à l'accueil du site, évitant ainsi tout rapprochement physique dans des accueils potentiellement surchargés les jours des arrivées. »

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats semestriels 2019-2020, le 26 mai 2020

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux Wifi et de l'Internet des Objets (IoT) dédiés aux campings et aux résidences de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus de 29 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,5 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2019.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

[1] À titre d'exemple, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2018-2019 a généré 26% du chiffre d'affaires annuel

[2] Offre partage, facturation directe de la consommation des accès Internet aux vacanciers.

