Osmozis : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31.12.2018

Clapiers, le 14 janvier 2019

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

CONTRACTÉ AVEC CM-CIC

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM) à CM-CIC Market Solutions, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

21 983 titres ;

3 242,70 € en espèces.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 210 titres ;

52 809,08 € en espèces.

Prochain rendez-vous :

Publication de son chiffre d'affaires du premier semestre 2018-2019, le 3 avril 2019.

A PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux WiFi/LoRaWan multi-services dédiés aux campings, résidences de vacances et hôtels. En une décennie, le Groupe a construit un parc installé et propriétaire de plus de 21 000 bornes en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé et LoRaWan embarquant une technologie logicielle brevetée.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,4 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2018.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com



