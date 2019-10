Clapiers, le 14 octobre 2019

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2018-2019

& CONFIRMATION D'UN EXERCICE PROFITABLE

Chiffre d'affaires proforma en hausse de +14,3% en 2019 porté par l'intégration d'EWI-Médiawifi

Poursuite de la croissance en France et à l'International

Forte amélioration des résultats sur l'exercice

La société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM) premier opérateur de réseaux LoRaWan/WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, publie son chiffre d'affaires 2018-2019 (période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019).

Gérard TREMBLAY, Président Directeur Général d'OSMOZIS indique : « Cette année a été marquée par l'acquisition d'EWI-Médiawifi. Nous avons été très heureux d'accueillir Jean Christophe Popinot et son équipe au sein de notre entreprise. Le nouvel ensemble constitué est désormais un Groupe rentable, générant un chiffre d'affaires proche de 10 millions d'euros. Nous devons maintenant travailler à l'augmentation du revenu par emplacement sur cette nouvelle base installée et à l'extension de notre réseau, ce qui passe par l'étude de nouvelles opportunités de croissance externe. »

Données non auditées – en K€ 2017-2018 2018-2019 consolidé 2018-2019 proforma Variation proforma ACCÈS INTERNET 7 859 8 033 8 943 +13,8% dont France 7 255 7 399 8 308 +14,5% dont hors France 604 634 634 +5,0% SERVICES CONNECTÉS 560 677 677 +20,9% dont France 560 654 654 +16,8% dont hors France 0 23 23 - TOTAL GROUPE 8 419 8 710 9 620 +14,3%

Le chiffre d'affaires consolidé d'Osmozis s'élève à 8 710 K€ à l'issue de l'exercice 2018-2019, en croissance de 3,6% sur l'année. Il intègre la contribution d'EWI-Médiawifi depuis le 25 mai 2019, soit un peu plus de 3 mois d'activité, pour 820 K€.

Le chiffre d'affaires proforma d'Osmozis, intégrant l'activité d'EWI-Médiawifi sur 12 mois (1 720 K€), s'élève à 9 620 K€ à l'issue de l'exercice 2018-2019, en croissance de 14,3% sur l'année, contre un objectif de 10 700 K€ du fait d'une moindre contribution de l'ACCÈS INTERNET :

Le chiffre d'affaires ACCÈS INTERNET s'établit à 8 943 K€ en croissance de +13,8% grâce à l'expansion du réseau, en croissance de 20% sur l'exercice (288 789 emplacements couverts), et au succès de l'offre Premium (30% du chiffres d'affaires de l'accès Internet, en hausse de 5 points en un an). Cette progression a été freinée par la stabilité des consommations Wifi sur les offres Partage et par une moindre contribution des nouvelles installations Wifi. De plus, le chiffre d'affaires généré par la première année des offres Premium est généralement plus faible s'il n'est pas le fruit d'une transition depuis l'offre Partage. Il croît ensuite fortement dès la deuxième année. Durant l'année, Osmozis a également mis fin à des contrats non rentables.

Le chiffre d'affaires SERVICES CONNECTÉS s'élève à 677 K€, en croissance soutenue de +20,9%, porté par la montée en puissance des services professionnels, tels qu'OsmoCam ou OsmoAlert, et l'enrichissement de l'offre. Les services connectés représentent 7% du chiffre d'affaires sur l'exercice, part qui devrait monter en puissance avec le déploiement de l'offre sur le parc d'EWI-Médiawifi. De plus, depuis octobre 2019, Osmozis offre une chaine complète et intégrée de service connectés autour du nouveau logiciel PMS OsmoGestion (suite à l'acquisition de Logmis).

La croissance est portée par la France (+14,7%), qui représente 93% de l'activité, et le développement de l'activité à l'international (+8,8%). L'Espagne et l'Italie ont été les 2 pays moteurs de la croissance à l'international.

NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR COMMERCIAL

Osmozis a nommé Jean Christophe Popinot, ancien gérant d'EWI-Médiawifi, Directeur commercial du Groupe à partir de septembre 2019. Jean Christophe Popinot apporte sa très grande connaissance du marché de l'hôtellerie de plein air après 10 années passées à la tête d'EWI-Médiawifi. Il a pour principal objectif d'accroitre les revenus générés par le nouvel ensemble sur le parc installé.

NOUVELLE OFFRE OSMOFIBRE

En septembre, Osmozis a enrichit son offre de services technologiques avec OsmoFibre, la solution optimale pour répondre aux besoins des campings et résidences de vacances qui souhaitent proposer à leurs clients un débit maximal pour surfer et profiter de tous les loisirs numériques pendant leur séjour. La solution OsmoFibre, via le raccordement à la fibre optique, permet d'augmenter le débit internet jusqu'à 1 Gbit/s avec une offre adaptée à la saisonnalité des clients et d'améliorer ainsi la satisfaction des utilisateurs. Cette offre, issue de l'acquisition d'EWI-Médiawifi, est dorénavant disponible à tous les clients d'Osmozis éligibles à la fibre optique.

OBJECTIF CONFIRMÉ D'UN EXERCICE 2018-2019 BÉNÉFICIAIRE

Osmozis s'est focalisé durant l'année sur des contrats à forte valeur ajoutée et sur la maîtrise de ses coûts de structure. Ainsi, le Groupe vise un EBE consolidé positif et un résultat net de l'exercice 2018-2019 à l'équilibre.

À partir du premier semestre 2019-2020, les premières synergies avec EWI-Médiawifi sur la structure des coûts et sur l'offre commerciale produiront leurs premiers effets visibles, permettant d'anticiper un nouvel exercice de croissance rentable.

À l'avenir, l'acquisition de nouveaux emplacements en Europe passera principalement par de la croissance externe ou des prises de participation. Dans ce cadre, la société étudie les meilleures options pour financier cette stratégie.

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux WiFi/LoRaWan multi-services dédiés aux campings, résidences de vacances et hôtels. En une décennie, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus d'environ 29 000 bornes WiFi/LoRaWan en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé et LoRaWan embarquant une technologie logicielle brevetée en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 9,6 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2019.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

