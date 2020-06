Osmozis : OSMOKEY : Outil incontournable pour la réouverture des campings en toute sécurité

Communiqué de Presse

Clapiers, le 3 Juin 2020

OSMOKEY : OUTIL INCONTOURNABLE POUR LA REOUVERTURE DES CAMPINGS EN TOUTE SECURITE

Premier opérateur de réseaux multi-services IoT dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), annonce l'accélération du déploiement de ses serrures de mobil-home OSMOKEY, atout majeur dans la lutte contre la propagation du Covid-19.

Avec OSMOKEY, il n'est plus nécessaire de récupérer les clés à l'accueil du centre de vacances lors de son arrivée. De grandes enseignes du tourisme de plein air, telles que les groupes Homair et Yelloh!, ont introduit l'utilisation des systèmes OSMOZIS dans certains de leurs établissements : La Presquîle à Barcarés (Homair) et Le Yelloh Castel Rose à Anduze. De plus, d'autres campings indépendants se sont également équipés, parmi lesquels : le Camping Le Robinson à Marseillan, La Mer à Agde, Le Petit Bois à Ruoms…

Une innovation qui dématérialise l'accueil des clients, idéale en période de crise sanitaire

Dans le contexte actuel de sortie de crise liée au Covid-19 et la mise en place de protocoles sanitaires, indispensables pour éviter une réouverture tardive des lieux touristiques en France en vue de la saison estivale, OSMOZIS apporte la solution pertinente aux besoins de numérisation des centres de vacances. Grâce à son système de serrures connectées OsmoKey il est permis d'éviter tout contact humain lors des arrivées et départs, qui peuvent dorénavant aussi s'effectuer hors des horaires d'ouverture des réceptions.

M Patrice Pichery, dirigeant du camping « Le Robinson » à Marseillan (34), confirme l'intérêt d'une telle solution dans le contexte actuel : « Pour garantir la réouverture du camping le 13 juin, nous mettons en avant toutes les précautions sanitaires prises, notamment pour l'accueil des clients, qui désormais peuvent s'installer directement dans leur mobil-home en toute sécurité, sans passer par la réception. La serrure connectée d'OsmoKey est un atout indéniable pour rassurer nos vacanciers et une solution qui nous permet réouvrir rapidement dans les meilleurs conditions possibles ».

Une innovation technologique française facile à installer sur tous les mobil-homes

Spécialiste de la transformation digitale des campings, OSMOZIS a conçu OsmoKey pour remplacer la clé traditionnelle par un bracelet RFID dont est équipé tout occupant d'un mobil-home et/ou par un code chiffré personnalisé.

Les serrures fonctionnent sur la base d'un réseau LoRaWan, totalement autonome et indépendant des autres réseaux installés. OSMOZIS garantit l'installation et l'entretien de ce système ultra sécurisé et performant qui rassure non seulement les propriétaires mais également les vacanciers qui bénéficient de la tranquillité souhaitée. OsmoKey s'installe très rapidement sur les portes des mobil-homes en PVC. Il s'agit d'une solution clé en main qui se greffe directement sur les portes existantes.

OsmoKey est un système autonome qui facilite les entrées et sorties des vacanciers, notamment apprécié par les familles avec enfants susceptibles d'égarer leurs clés.

« La serrure connectée OsmoKey, que nous avons développée chez OSMOZIS spécifiquement pour les portes de mobil-homes, génère beaucoup d'intérêt auprès de nos clients qui recherchent des solutions dématérialisées pour remplacer les clés métalliques traditionnelles. Cette solution est particulièrement utile en période de crise sanitaire. En effet le vacancier reçoit un code pour son logement (par sms ou email) et n'a pas besoin de passer à l'accueil du site, évitant ainsi toute attente dans des accueils potentiellement surchargés les jours des arrivées. Je suis persuadé par exemple que la vie au camping « Le Robinson » à Marseillan va être largement facilitée cette saison grâce à Osmokey » précise Gérard Tremblay, PDG d'Osmozis.

Vidéo démonstration de la solution OsmoKey : https://www.youtube.com/watch?v=wV3miEPKja0

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux Wifi et de l'Internet des Objets (IoT) dédiés aux campings et aux résidences de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus de 29 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,5 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2019.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

