Clapiers, le 21 octobre 2019

OSMOZIS INNOVE DANS L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR AVEC SON NOUVEAU SYSTEME DE SERRURES CONNECTÉES, OSMOKEY!

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), spécialiste de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances en Europe, propose une offre unique sur le marché de l'hôtellerie de plein air, les serrures connectées OsmoKey ! Une installation sans câblage, désormais améliorée grâce à l'ajout d'un code personnalisé et sécurisé qui complète le système avec le bracelet RFID. Plus de confort pour les vacanciers, un gain de temps pour les professionnels !

UNE SOLUTION CONNECTÉE EFFICACE ET SECURISÉE !

OsmoKey est un système autonome qui remplace la clé traditionnelle par un bracelet RFID ou par un code personnalisé, afin de faciliter les entrées et sorties de la clientèle et éviter ainsi la perte ou non-remise des clés. Chaque membre d'une famille peut ouvrir la serrure connectée de son mobil-home grâce à son bracelet ou à un code.

De plus, le système enregistre l'ensemble des entrées/sorties, tout en limitant les accès du personnel du site à certains bâtiments, permettant par conséquence de renforcer la sécurité. Basé sur un système autonome et opérationnel, même en cas de coupure électrique ou de perte de connexion Internet sur le site, OsmoKey continue à fonctionner sans faille.

Autre avantage très important, notamment pour les gérants des établissements hôteliers, la gestion des arrivées tardives. Grâce OsmoKey, le client reçoit un SMS ou un mail à l'avance avec le code d'accès à son hébergement. OsmoKey réduit ainsi la gestion contraignante des clés pour l'exploitant lors des arrivées/départs et apporte un confort aux vacanciers durant leur séjour.

OSMOKEY, UNE OFFRE POLYVALENTE CLÉ EN MAIN !

Innovateur dans la transformation digitale des campings, le système des serrures connectées OSMOZIS présente plusieurs avantages :

Il fonctionne sur la base d'un réseau LoRaWan totalement autonome et indépendant des autres réseaux installés ;

Spécialement conçu pour s'adapter aux portes de mobil-home en PVC ;

Simple à installer par le remplacement des poignées/carrés/ cylindres de la porte existante ;

Dispose d'un système de configuration des codes et des badges RFID sécurisé ;

Une transmission en temps réel des accès via un réseau LoRaWan privé Osmozis ;

Protection IP65 et durée de vie de 5 ans avec un jeu de piles (ou 10 000 accès par code ou badge RFID).

Par ailleurs, le bracelet fourni avec les serrures permet d'accueillir d'autres services connectés, comme les services OsmoPay (porte-monnaie électronique) et OsmoRelax (système permettant la gestion des transats).

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux WiFi/LoRaWan multi-services dédiés aux campings, résidences de vacances et hôtels. En une décennie, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus d'environ 29 000 bornes WiFi/LoRaWan en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé et LoRaWan embarquant une technologie logicielle brevetée en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 9,6 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2019.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

