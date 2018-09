Osmozis : OSMOZIS LANCE OSMOPAY, LE PREMIER SERVICE DE PAIEMENT DÉMATERIALISÉ DÉDIÉ AUX CAMPINGS

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances et hôtels en Europe, annonce le lancement du service OsmoPay alliant un bracelet cashless tout-en-un issu de l'innovation digitale PayinTech au réseau Wifi/LoRa d'OSMOZIS, afin d'améliorer l'expérience des vacanciers.



Avec OsmoPay, les achats simplifiés dans les campings et résidences de vacances

Au service des professionnels du tourisme, les deux entreprises apportent de véritables innovations digitales et transforment ainsi les lieux de loisirs en oasis multi-services connectée pour les clients. L'utilisation de ce nouveau service OsmoPay devrait générer en moyenne 20% de ventes supplémentaires et aidera les dirigeants dans l'organisation et le pilotage de de leur activité au quotidien.

Ce bracelet donne accès aux vacanciers à l'ensemble des activités du camping (restaurants, boutiques, espace aquatique), en se substituant aux moyens de paiement traditionnels. L'utilisation de ce bracelet discret permet également de diminuer le temps d'attente et de rendre l'ensemble du séjour plus agréable. Les vacanciers peuvent laisser leur portefeuille en sécurité dans leur hébergement, ils n'ont besoin que de leur bracelet pour profiter de leur séjour. Ce dispositif est particulièrement utile et pratique pour les familles ayant des enfants car il peut être chargé avec un montant souhaité, sans dépassement possible, soit en avance par internet, soit à l'arrivée du séjour ou encore sur des bornes situées sur place.



Un bracelet unique pour ouvrir la porte de son mobil-home et pour régler ses loisirs

Avec l'alliance du système OsmoKey et du service OsmoPay d'OSMOZIS, les vacanciers utilisent désormais leur bracelet de façon mutualisée pour ouvrir la porte de leur logement et régler leurs achats et activités.



Gérard Tremblay, Président Directeur Général d'OSMOZIS précise : « Le bracelet RFID va devenir pour le vacancier un outil pour tout faire sur un site de vacances, et OSMOZIS se positionne comme un acteur incontournable sur ce sujet en mettant à profit son réseau bi-protocole WiFi /LoRa. En vacances, rien de plus agréable que de ne pas avoir à prendre avec soi ses clés et son portefeuille.

Pour OSMOZIS, le lancement de ce bracelet connecté s'inscrit dans le cadre de son plan commercial agressif et cela nous donne l'occasion de réitérer nos objectifs d'ouvrir au moins un nouveau pays et de lancer deux nouvelles solutions innovantes d'objets connectés avant la fin de l'année 2018. »





A PROPOS DE PAYINTECH

PayinTech est une FinTech pionnière et leader des systèmes cashless. Ses solutions de paiement sont mises au service des opérateurs du tourisme et des loisirs. Chaque utilisateur est muni d'un bracelet lui permettant de régler ses achats et consommations pour une expérience fluide, simple et immersive. Le gestionnaire sécurise ses flux financiers et se dote de puissants outils de marketing et de gestion. Les technologies PayinTech sont propriétaires, brevetées et ouvertes. PayinTech a géré en 2017, 44 millions d'euros de flux et vise 100 millions d'euros pour 2018.

Plus d'informations sur http://www.payintech.com

A PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings, résidences de vacances et hôtels. En une décennie, le Groupe totalise plus de 23% des emplacements de campings couverts par l'accès WiFi en France et a construit un parc installé et propriétaire de plus de 20 000 bornes en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé embarquant une technologie logicielle brevetée.

Avec un parc en progression de +23% par an en moyenne depuis sa création, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2017.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com





