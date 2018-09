Osmozis : OSMOZIS LANCE OSMORELAXTM, PREMIER SERVICE CONNECTÉ DE RÉSERVATION DE TRANSATS

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés à l'hôtellerie de plein air en Europe, annonce le lancement d'OsmoRelaxTM, le premier dispositif de transats connectés.

Gérard Tremblay, Président Directeur Général d'OSMOZIS, explique : « Ce nouveau service connecté vient répondre à une demande forte exprimée par les professionnels du secteur à la recherche d'un système permettant d'optimiser l'utilisation des transats en limitant les réservations abusives. Ceci permettra d'augmenter la satisfaction des vacanciers pendant leur séjour sur les lieux de vacances équipés. Ce service est directement piloté depuis notre bracelet connecté qui assure déjà l'ouverture des portes et le paiement et devient l'objet incontournable pour faciliter la vie des clients sur les sites de vacances. »



Avec OsmoRelaxTM, fini la pose abusive de serviette sur les transats autour de la piscine

Le dispositif OsmoRelaxTM vient répondre à la demande de disponibilité réelle des transats. Ainsi, le vacancier passe désormais son bracelet devant le boîtier RFID/LoRa attaché au transat et peut occuper celui-ci sur une période préétablie. A l'issue de cette période, s'il souhaite continuer à l'utiliser, il lui suffira de repasser son bracelet devant le boîtier.

Le boîtier OsmoRelaxTM, fixé au transat sans câblage, dispose d'une lampe indiquant la disponibilité de ce dernier. Elle s'allume au passage du bracelet devant le boîtier pour activer ou réactiver la réservation. OsmoRelaxTM fonctionne sur la base d'un réseau LoRaWan entièrement sécurisé, aussi bien pour les sites de vacances ayant un réseau WiFi d'Osmozis que pour les sites optant pour cette solution autonome. Le service OsmoRelaxTM est configurable par le gestionnaire du site de vacances depuis l'Espace Pro et permet :

d'identifier chaque occupant de transat, en temps réel ;

de lire les statistiques des taux d'occupation en fonction de la journée ;

de vérifier l'état technique des boîtiers attachés aux transats.

Les mêmes bracelets peuvent aussi être utilisés pour OsmoKeyTM, le service de serrure connectée et pour OsmoPayTM le service assurant les paiements dématérialisés.

OsmoRelaxTM sera commercialisé à partir du 1er octobre 2018 sous la forme d'un abonnement mensuel.





A PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux WiFi/LoRa multi-services dédiés aux campings, résidences de vacances et hôtels. En une décennie, le Groupe totalise plus de 25% des emplacements de campings couverts par l'accès WiFi en France et a construit un parc installé et propriétaire de plus de 25 000 bornes en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé et LoRaWan embarquant une technologie logicielle brevetée.

Avec un parc en progression de +23% par an en moyenne depuis sa création, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2017.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com



